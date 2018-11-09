2019年海外青年 華語文研習班

僑委會為增進海外僑青華語文能力、認識台灣多元文化，瞭解中華民國進步發展現況，並促進海內外青年互動交流，舉辦本項研習活動，內容包含華語文教學、文化采風、專題講座、海內外青年交流聯誼、教學參觀及寶島攬勝等課程內容，研習時間4-6週。

第 1 期2019/ 1/1～2/4 共5週

第 2 期 2019/6/30～8/10 (18-24歲) 共6週

第 3 期 2019/7/5～8/15 (暑期青少年班) 共6週

第 4 期 2019/12/23～ 2020/1/19 共4週

一、參加資格：年滿 12 足歲至未滿 24 歲（以護照所載出生日期為憑）華裔青年，年齡計算 至報名參加該期活動開班日，目前居住於海外，身心健康、學行良好、有高度學習華語文意願，並能適應團體生活、願意遵守學習生活公約之海外青（少）年均可報名參加。

二、收費標準：學員自付費用(包括膳食費、住宿費及保險費)。

5 週班新台幣 21,500 元整，6 週班新台幣 24,000 元整，4 週班新台幣 18,500 元整。

三、第一期 (2019/1/1-2/4) 即日起受理報名；

四、第二期及第三期(暑期青少年班)， 則自2019年1月4日起受理報名。歡迎有興趣返台學習之12-24歲華裔青年至僑委會網頁https://goo.gl/QF9AsL下載報名表件，填妥【報名表】併醫生簽名之【健康檢查證明表】及【護照影本】後，送至或郵寄西雅圖華僑文教服務中心報名，如有疑問請洽1-425-746-3602 廖小姐。