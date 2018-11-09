進博會：習近平同出席的外國領導人共同巡館

(李忠發、周蕊 報導)國家主席習近平5日在上海同出席首屆中國國際進口博覽會的外國領導人共同巡館。

中午，習近平同外國領導人一同步入國家貿易投資綜合展展廳。他們邊走邊看，邊看邊談，先後參觀了匈牙利、埃及、英國、捷克、肯亞、薩爾瓦多、多明尼加、老撾、格魯吉亞、越南、巴基斯坦、俄羅斯等國展區，瞭解各國經貿發展成就和特色優勢產品。習近平和各國領導人通過視頻欣賞了匈牙利的美麗風光、領略了埃及的悠久文明和現代發展規劃，共同體驗了英國館炫酷時尚的裸眼3D視頻。在捷克館，澤曼總統用捷克產鋼琴即興演奏一曲，並邀請習近平品嘗捷克啤酒。肯亞的鮮花、薩爾瓦多的咖啡、多明尼加的水果，琳琅滿目的各國特色產品吸引中外領導人頻頻駐足。格魯吉亞總理和越南總理親自向習近平推介本國農產品和旅遊項目。老撾館的中老鐵路專案沙盤和巴基斯坦館的中巴經濟走廊展板分別展現了中老、中巴共建「一帶一路」、實現共同發展的美好願景。在俄羅斯館，習近平在梅德韋傑夫總理陪同下聽取中俄在核電、天然氣、飛機製造、地方交往等領域合作成就介紹，共同展望中俄合作的廣闊前景。

習近平饒有興致地觀看，並不時詢問。習近平表示，各國展品種類繁多，各具特色。希望各方以參加中國國際進口博覽會為契機，發現商機、加強合作，提高自身競爭力，通過對華出口優質產品，豐富中國市場，滿足中國消費者日益增長的多元化需求，實現互利共贏。

隨後，習近平和各國領導人來到中國館。中國館以創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念為主線，展示了中國改革開放巨大成就，體現共建「一帶一路」為世界各國發展帶來的新機遇。中外領導人一同觀看展示中國發展新氣象的視頻。在創新發展單元，老撾和越南兩國總理操控復興號高鐵體驗艙模擬駕駛台，親身感受以時速350公里飛馳的高鐵帶來的視覺和聽覺衝擊。俄羅斯總理梅德韋傑夫連連讚歎「太快了」。中國自主研製的C919型飛機引起各國領導人的濃厚興趣。在協調發展單元，剛剛建成通車的港珠澳大橋模型吸引了大家的目光。習近平介紹說，大橋剛剛建成，就經受住了強颱風的考驗。動態版綠水青山圖呈現出浙江省安吉縣產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效的發展現狀。習近平2005年就是在安吉首次提出了「綠水青山就是金山銀山」的科學理念。在開放發展單元，各國領導人觀看了展現中歐班列類比動態運行的電子沙盤。習近平和各國領導人還共同巡視中國館內的臺灣、澳門和香港展區。

各國領導人感謝中方作為東道主對各國參展給予的大力支持，稱讚中國的發展成就，祝願中國國際進口博覽會取得圓滿成功。他們表示，中國舉辦國際進口博覽會充分展現了中方對外開放的包容姿態和負責任的大國擔當。他們高度評價、深度認同習近平在開幕式上發表的主旨演講，表示各國非常重視中國市場，普遍看好中國發展前景，願深挖同中方合作潛力，推動雙邊貿易增長，促進世界自由貿易發展。

國家貿易投資綜合展是首屆中國國際進口博覽會的重要組成部分，共有82個國家、3個國際組織設立71個展臺，展覽面積約3萬平方米。印尼、越南、巴基斯坦、南非、埃及、俄羅斯、英國、匈牙利、德國、加拿大、巴西、墨西哥等12個國家為主賓國。

丁薛祥、李強、楊潔篪、胡春華、黃坤明、王毅、趙克志、何立峰等參加上述活動。