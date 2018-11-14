國泰民強演唱會 張國強 鄭迦恆 岑敏芝 天籟之聲 區偉明與高徒奮武揚威 張國強與瘋狂粉絲翩翩起舞

（晶晶獨家報導）11月11日星期日，下午四點至六點，在Snoqualmie賭場舉辨一場精彩絕倫的演唱會。張國強（KK）、鄭迦恆和岑敏芝勁歌不斷，聽出耳油。區偉明與高徒表演精彩武術，張國強令觀眾舞動全場。此次演唱會口碑不絕，令觀眾耳目一新，拍爛手掌。
由Snoqualmie 賭場與雲豹娛樂公司的Mipo Seto 聯合製作。攝影師：Nelson Tang 、Hut Kwan、Gary Kwan。主理：Mimi Kwan，Joyce Kwok，Louise Mok。錄影師：Peter Wu。化妝師：Anna Yuen。
演唱會現場
製作人MiPo Seto以一身高貴的黑色晚裝亮相,開始當晚的表演。
首先出場的KK一展他足球王子的本色，在台上表演出神入化的球藝。然後，一起合作15年之久的金牌拍檔鄭迦恆和岑敏芝以兩首《熱情的沙漠》和《你最珍貴》令觀眾瘋狂和陶醉。
鄭迦恆今次再度來西雅圖表演，他俊朗的外型，聲音沉實和寬廣的聲線，得到專業音樂人士的青睞。他當晚演唱：《當你老了》、《朋友別哭》、《讓你媽媽》和《再見，我的愛人》，令他的西城粉絲如痴如醉。
再度來西城的岑敏芝，甜美的樣子，一副好嗓子，婉轉動聽的聲線，深深打動觀眾。當晚她演唱：《難得有情人》、《海闊天空》、《逝去的愛》、《我的心裡沒有你沒有他》，串燒歌曲《喜氣洋洋/寶貝對不起》，與KK的合唱《甜蜜蜜》，觀眾輕聲和唱，如痴如醉。
「乾隆」張國強對音樂的熱情，有增無減。對球技的嫻熟，不減當年。他當晚以輕快的拍子唱出：《世界由我造》、《世界第一等》、《戲班小子》和《悲秋風》。歡快的拍子，令場面充滿歡樂。
演唱會三大亮點
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主辦單位為了讓足球先生發揮他精湛的球技，準備足球，在台上表演。迷你足球和相片寫上張國強的親筆簽名，送給在場的觀眾。台下觀眾，爭相搶奪迷你足球和相片，獲得禮物的粉絲如獲至寶。
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張國強演唱的《中國人》和《男兒當自強》，與區偉明師傅及高徒同台表演，他們配合得淋漓盡致，精彩動人。紅旗在Chris手中「武」動，紅旗招展，為《中國人》而驕傲。由Alvin 表演的關刀，Chris 表演五郎八卦棍和醉拳，區偉明表演的太極，充分體現《男兒當自強》，展現一代宗師黃飛鴻的三個人生階段，師傅們武藝高強，令觀眾掌聲此起彼落。
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張國強零距離與觀眾共舞。他親切和活躍的性格，在台下的觀眾席與觀眾開心起舞，《舊歡如夢》和《小蘋果》這兩首最潮的跳舞歌，令觀眾樂樂陶陶，演唱會高潮疊起。
最後，以MiPo Seto、張國強、鄭迦恆、岑敏芝、區偉明與高徒齊唱「紅日」，「載歌載舞」團隊獻上鮮花，祝賀演唱會演出成功。
演唱會的工作人員與粉絲們在中國海景大酒樓，得到東主孫樂瑜和王小玲的熱情款待，讓藝員們品嚐佳餚美酒。
表演嘉賓
首度來西雅圖的張國強(KK Cheung)是足球、影、視三線發展的紅星，第二次來的（創作歌手、主持）加州實力派歌手鄭迦恆（Lawrence Zheng)，第二次來的（港、美、台歌唱冠軍）加州岑敏芝(Jessica Shum)，「慈善獅王」區偉明(Tony Au)，徒弟Alvin和Chris。
花絮
- 螢幕裡播放張國強多年來演出的二十部精彩作品，他以演技著稱，形象宜奸宜忠，深受觀眾好評。當中有：《天龍八部》的慕容復、《城寨英雄》的柯萬長、《大太監》的恭親王、《潛行狙擊》的莫一烈、《宮心計》萬劍鋒、《梟雄》的卓萬鈞、《同盟》令烈、《衝上雲霄》BJ、《耀舞長安》邢東方、《愛在記憶中找你》、《波牛》、《我瞞結婚了》龍雲、《包青天》雲中流、《致命復活》關士傑、《跳躍生命線》魯永健、《平安谷》沈立強、《棟仁的時光》曾守日、《翻生武林》真漢子、《華麗轉身》賴哥頓、《天命》愛新覺羅、弘歷等。
- 區偉明師傅接到製作人Mipo Seto的電話，要求他與高徒在舞台上配合KK的歌曲，設計武術表演。由於舞台後面有樂隊，地上鋪有電線，還要預留地方給KK表演，為此，區師傳特別設計武術招式配合歌曲，而KK也一展武功，他們的表演非常有默契。