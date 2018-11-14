國泰民強演唱會 張國強 鄭迦恆 岑敏芝 天籟之聲 區偉明與高徒奮武揚威 張國強與瘋狂粉絲翩翩起舞

（晶晶獨家報導）11月11日星期日，下午四點至六點，在Snoqualmie賭場舉辨一場精彩絕倫的演唱會。張國強（KK）、鄭迦恆和岑敏芝勁歌不斷，聽出耳油。區偉明與高徒表演精彩武術，張國強令觀眾舞動全場。此次演唱會口碑不絕，令觀眾耳目一新，拍爛手掌。

由Snoqualmie 賭場與雲豹娛樂公司的Mipo Seto 聯合製作。攝影師：Nelson Tang 、Hut Kwan、Gary Kwan。主理：Mimi Kwan，Joyce Kwok，Louise Mok。錄影師：Peter Wu。化妝師：Anna Yuen。

演唱會現場

製作人MiPo Seto以一身高貴的黑色晚裝亮相,開始當晚的表演。

首先出場的KK一展他足球王子的本色，在台上表演出神入化的球藝。然後，一起合作15年之久的金牌拍檔鄭迦恆和岑敏芝以兩首《熱情的沙漠》和《你最珍貴》令觀眾瘋狂和陶醉。

鄭迦恆今次再度來西雅圖表演，他俊朗的外型，聲音沉實和寬廣的聲線，得到專業音樂人士的青睞。他當晚演唱：《當你老了》、《朋友別哭》、《讓你媽媽》和《再見，我的愛人》，令他的西城粉絲如痴如醉。

再度來西城的岑敏芝，甜美的樣子，一副好嗓子，婉轉動聽的聲線，深深打動觀眾。當晚她演唱：《難得有情人》、《海闊天空》、《逝去的愛》、《我的心裡沒有你沒有他》，串燒歌曲《喜氣洋洋/寶貝對不起》，與KK的合唱《甜蜜蜜》，觀眾輕聲和唱，如痴如醉。

「乾隆」張國強對音樂的熱情，有增無減。對球技的嫻熟，不減當年。他當晚以輕快的拍子唱出：《世界由我造》、《世界第一等》、《戲班小子》和《悲秋風》。歡快的拍子，令場面充滿歡樂。

演唱會三大亮點

最後，以MiPo Seto、張國強、鄭迦恆、岑敏芝、區偉明與高徒齊唱「紅日」，「載歌載舞」團隊獻上鮮花，祝賀演唱會演出成功。

演唱會的工作人員與粉絲們在中國海景大酒樓，得到東主孫樂瑜和王小玲的熱情款待，讓藝員們品嚐佳餚美酒。

表演嘉賓

首度來西雅圖的張國強(KK Cheung)是足球、影、視三線發展的紅星，第二次來的（創作歌手、主持）加州實力派歌手鄭迦恆（Lawrence Zheng)，第二次來的（港、美、台歌唱冠軍）加州岑敏芝(Jessica Shum)，「慈善獅王」區偉明(Tony Au)，徒弟Alvin和Chris。

花絮