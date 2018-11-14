天涼好個秋 — 落梅雪舞

人生如戲，粉墨登場，塗鴉的牆上，有著各色的樣子，或許是默默無聞的平凡，或是曇花一現的美麗，我們都是滄海一粟，來來去去，精彩的瞬間，卻在燈火闌珊處，冷了一季秋來。

天涼好個秋，人生如夢似幻，逝水煮流年，「繁華事散逐香塵，日暮東風怨啼鳥。」抓住流水的尾巴，在秋風起時，念念有詞。讀過那句「流光容易把人拋，紅了櫻桃，綠了芭蕉」，點點滴滴排列成風，吹開一朵秋水長天的情絲。

秋天最適合懷念，曾經最美的時光，最美的風景，在涼爽的黃葉脈絡上，劃痕一道道美麗的，青澀的秘密。有著一人能聽懂的語言，亦如等待中落單候鳥的夢鄉，遠方記憶裡，一行銘記的深藏，憶起，想起，還是老樣子，很歡喜很歡喜。

靜靜地遙望星空，側躺秋月中央，等待繁華落幕，不知記憶是否會斷片，停歇回憶的沙漏，而這番秋水共長天一色，那麼美好，怎捨得一人收藏。多少光陰的故事，一寸寸洗禮了面孔，歲月煙雲，依然記得那時的老樣子，烙印那刻懵懂的枝丫，不論春夏，還是秋冬，一個地方，住著一座城的懷念。

秋靜靜地來了，依然是天高雲淡，晴空萬里，冥冥中很是懂得，懷揣一掬不忘，不離不棄。走在秋季的岔道口，蔚藍天際，佈局南北或是東西，定位選擇，固守信仰，是一種對秋天心心相通，靈犀的境界。

天涼好個秋，有點瘦長的情懷，摻雜其中，畢竟時過境遷，僅僅是回憶。「黃葉仍風雨」，這一樹的搖曳，偶爾的落葉紛飛，總是提醒著逝水年華，遠走他鄉。追逐翻頁的腳步，每次飛舞的餘溫，盛放著韻味，在交替收場時，續寫懷念，以來記錄不曾走遠的忘記。

每一段經歷，都是種成熟；每一次改變，都是種機遇；每一步前進，都是種勇氣，直面慘澹，直視無常，放棄了一片綠蕪，收穫的卻是整個秋天。而去的年月，見證彼此的存檔，沒有剪切，沒有跳頁，至始至終是莫言，從頭到尾都是一樣，已甚是欣慰。

四季的列車稍作停泊，流覽無數，只對一窗不變衷心，不論掉落多少期盼，冷清了多少枝椏，一隅的景致，只願得一人心；一瞥的目光，只為一城定格。

閒話落座時光，倒流回憶，秋寂靜無聲，長相隨，記憶漸已回暖，盛情著落，依偎束束秋菊，朵朵去盛開，鋪就滿山金黃，合著一城楓紅，染了秋色一樹又一樹。

天涼好個秋，只要懂得知足，留守了寬容，這涼涼的感覺，也是一種獨特，秋安靜好，就是晴天！