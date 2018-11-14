鹽鹼地變糧倉 新疆海水稻豐收

被譽為水稻科研領域「二次革命」的海水稻（鹽鹼稻）源自廣東湛江，因能在海邊灘塗等鹽鹼地生長而聞名。中國農業科學院深圳農業基因組研究所受邀在新疆喀什市帕哈太克里鄉試種，效果超出預期，畝產達400公斤。這意味着國內可有5億畝鹽鹼地能通過種植海水稻變為良田，可耕地增加近三分之一。一個宏大的「海水稻國家生態糧倉計劃」正在實施，2019年，中農海稻將在喀什推廣種植海水稻1萬畝，在黑龍江與吉林交界的查干湖地區種植5千畝；未來10年，在國內推廣種植1億畝海水稻，預計可多養活8000萬到一億人口。/大公報記者 郭若溪深圳報道

「今年，在喀什分別選擇輕度鹽鹼地、重度鹽鹼地兩個試驗點，即喀什帕鄉建立的海水稻基地（為新疆第一個海水稻實驗基地）和帕鄉的深喀現代農業示範園，試種了6個海水稻新品種，包括其中3個品種現場測評畝產達到400公斤，效果超出預期。」深圳農業基因組所下屬中農海稻（深圳）生物科技有限公司總經理楊記磙告訴記者。「我們還將計劃在香港上市，讓更多人了解海水稻。」

三品種畝產達400公斤

從目前對比情況來看，海水稻比當地種植的水稻品種畝產高出100公斤左右，增產約30%，明年全面推廣後，將對農民增產增收成效顯著。據楊記磙測算，在帕鄉的輕度鹽鹼地，3個品種的海水稻畝產量達400公斤，「每畝至少可為農戶增收500元，只要種上四五畝，就能讓一戶農戶實現脫貧。」

據此來看，海水稻項目可快速進行扶貧，是實現新疆等生態致貧區長久可持續發展之計。「通過研究，我們發現『海稻86』裏面有5000多個未知基因，其高抗性是由多基因控制，目前正在挖掘和利用這些功能基因。未來，待高鹽鹼基因找到後，將是革命性的。」楊記磙說，2016年，深圳農業基因組所成立「海水稻」項目組，利用遺傳工程技術和精準育種技術等，開發新型海水稻資源產品，探索鹽鹼地和海灘塗生態修復與土壤改良新模式。

可種海水稻鹽鹼地五億畝

為應對糧食安全面臨的嚴峻挑戰，開發鹽鹼地、利用海水灌溉種植成了世界各國專家探索的方向。楊記磙表示，推廣海水稻項目有利於保障我國糧食安全。在我國，鹽鹼地總面積15億畝，其中可進行海水稻種植的鹽鹼地面積有5億畝；研發海水稻可充分利用鹽鹼地和海洋灘塗，解決糧食問題，並同步達到生態修復。

此外，在沿海海灘塗鹽鹼地種植海水稻，還是發展海洋農業的新途徑。可有效解決淡水危機、耕地減少及環境惡化等問題。楊記磙接受大公報記者採訪時指出，海水稻項目是國際領先的「彎道超車」和「獨角獸」項目，「我們的目標是用10年時間，在中國推廣種植1億畝『海水稻』，為中國增產水稻0.25億噸和可用於畜牧餵養的稻草1億噸。把中國人的飯碗牢牢地端在中國人的手上。」