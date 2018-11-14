【熱播電影推介】

《死亡天使》El ángel

類型：劇情 / 傳記 / 犯罪

導演：路易士·奧特加

上映時間：11/9/2018

布宜諾賽勒斯，1971年。Carlitos是個17歲的青少年。他擁有常人難以抗拒的天使般的面龐。不論他想得到什麼，他總能心想事成。在學校，他與Ramon不期而遇。兩人組成了魅力難當的美男二人組。他們很快踏上了一條以偷盜、謊言，甚至殺戮組成的墮落之路，而這只是他們表達自我的一種方式。

【新劇推薦】

《我們這一天》第三季

This Is Us Season 3

類型：喜劇/劇情

頻道：ABC

首播時間：9/25/2018

NBC劇集《我們這一天》宣佈一次性續訂2、3季，這部Dan Fogelman打造的大熱劇是這個秋季檔收視人數第二的廣播網劇情劇。新續訂的兩季還是每季18集。講述一群不同的人，他們其中一些人的共同點就是「同一天生日」，他們的生活故事以有趣的方式交叉在一起。

【新專輯推薦】

《徹底》莊心妍

風格：流行

廠牌：霍爾果斯致力文化傳媒有限公司

發放日期：11/9/2018

唱過愛情裡的百般苦楚，也唱過生活泥淖裡的自我救贖。每一段春秋流轉裡的失意，都有莊心妍的聲音，陪你從深淵走向坦然。這一次，她帶來新的困惑與感慨；用音樂，問一場你我沉默不語的是非。——悲涼徹骨，或者，人生回暖。

背叛總是有跡可循，委曲求全不過是陷於圈套。《想不到》歷數一份危機四伏的愛情中的情感霸淩，一方潔身自持，卻要承受另一方的曖昧混沌與求全責備。若這首歌有幸