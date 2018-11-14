經營你的心靈花園 — 楊梅

紅塵如夢，生命似歌，茫茫人海，芸芸眾生，不但容貌千差萬別，性格各異，精神世界更是有著天壤之別。光鮮的外表只是人的表像，當你用華麗時尚的服飾，把自己打扮得光彩照人的時候，可曾想到用心去修飾一下你的精神世界？因為那裡——是你的心靈花園！它決定著人精神層次的高低，它度量著人生命的輕薄與厚重，它影響著人生命的品質，它值得人用畢生的精力去竭力追求！人人都有一個屬於自己的心靈花園——那裡廣袤無銀，浩瀚無邊！你可曾用心經營？你可曾在那裡修樊種籬？當你走進那裡的時候，是否一片貧瘠滿眼荒蕪？是否殘牆斷壁破敗不堪？還是滿目蒼翠花香四溢？抑或一派生機春光無限？

世界上有無數景色秀麗、風光旖旎的花園，奇峰疊韻，秀水環繞，巧妙的設計鬼斧神工，徜徉其中，讓人賞心悅目流連忘返。哪怕歲月流逝，時過境遷，因著它們與眾不同的美，仍讓人魂牽夢繞，難以忘懷。這巧奪天工的花園需要多少人的聰明智慧？又需要付出多少辛勤的汗水和勞動才能渾然天成？自然的美景尚且如此，不言而喻，人若想達到由內而外的美是何等不易？視覺的美一目了然，可一個人的內在美雖不驚豔，卻如香茗似美酒，暗香襲人，需慢品細酌，方覺回味悠長，令人過目不忘。生活中常常會遇到這樣的女人和男人，女人並不漂亮，但落落大方，恬靜柔和，由內而外散發著獨特的魅力，男人雖相貌平平，但沉穩陽剛，言談話語間透著睿智與博學。與她/他們接觸不免讓人由衷欽佩！古人雲：「腹有詩書氣自華」，這由內而外散發的美，奪人心魄，這樣的男人和女人比歲月更從容，比時光更優雅。

人不可貌相，海水不可鬥量。平凡的外表下可能隱藏著一個富可敵國的心靈世界，精神的富有是無可比擬的，它能支撐起強大的人格力量；它是一個窮乏人挺起的脊樑；它是一種柔和堅定的目光，讓人無法抗拒；它是一幅五彩斑斕的畫，讓人忍不住駐足欣賞；它是一灣靜靜的溪流，波光粼粼寧靜安祥，卻吸引人投去探詢的目光……

存著一顆謙卑的心，不斷汲取知識的營養，來充實我們的內心世界，天長日久必會有意外的驚喜，豐厚的回報——它會讓人的面貌煥然一新，自信而又陽光。

閒暇時不妨走進知識的海洋，那裡美文薈萃，如百花盛開，行走其間，暗香盈袖，讓人心曠神怡；時而如遇一位博學的智者，為你講述人間悲歡離合，讓你喜不自禁或涕淚漣漣，或談古論今放眼天下，娓娓道來讓你增智慧，辨事非。與書做伴，你會氣質如蘭，你會風度翩翩；與書相擁，你會情懷柔軟，更懂悱惻纏綿！與文字並行，其樂無窮！一生與文字相伴，她給人帶來無與倫比的精神享受，讓人的心靈晶瑩剔透，讓人的靈魂不染塵埃。好的文字是最好的美容師，讓人由內而外散發高貴儒雅的氣質，哪怕你年逾古稀，仍會光彩照人，風采依舊……

亦或背起行囊走進風景如畫的大自然，讓人心情舒暢的同時，開闊眼界增長見識，把世間美景盡收眼底，溶心間於一隅，時時回味，給你的人生旅途增添愉悅的時光。

音樂更能陶冶人的情操，淨化人的心靈，流行音樂，歌詞精練，曲調悠揚，聽著如同講述自己的過往，常常能引起人的共鳴；聽古典音樂，或歡快或哀婉，如遠天的暮雲，自由的風兒，飄渺而又幽遠，引人遐想……

琴棋書畫包羅萬象博大精深，哪一樣不增加人的知識底蘊與內涵？哪一樣不修飾人的心靈，哪一樣不為生命錦上添花？從古至今，有無數的文人墨客為之癡狂，留下了多少華章美韻千古絕唱？又有多少人為此而千古流芳？

無論你多少忙碌，騰出時間來豐富你的精神世界吧，因為那裡是你——心靈的花園。在那裡勤耕不輟，不積矽步，日積月累，終有一天你的花園裡會花團錦簇，陽光擁著白雲悠閒地散步；放眼望去可見江南水鄉之秀美，亦可有塞外天蒼蒼、野茫茫的一望無際，晶瑩潔白的雪山角下，嬌豔欲滴的鮮花含苞欲放；有清澈見底的小溪緩緩流淌，更有容納百川大海般的氣勢磅礴！……這是世界上獨一無二的心靈花園，它價值連城神聖不可侵犯，它是屬於你的私人領地，外人無法觸摸它的輪廓，卻可透過它聞香識人……

當你在塵世中疲憊不堪的時候，靜靜走進它，花園裡充滿了祥和寧靜，花香縈繞在蔥郁之間，書香與墨香飄散，清幽氤氳，彌漫在你的周圍，頃刻之間濾去俗世的紛擾，頓時讓人心神俱寧，它會給你重新揚帆遠航增添無窮的動力，它會給你的人生插上飛翔的翅膀。

拋去塵世的喧囂，遠離紅塵的浮華，豐富的生命內涵才能讓人活得精彩！才能讓人領略生命的無限風光！才能讓生命之花綻放得神采飛揚！才能體會到生活是如此多姿多彩！在人生有限的時間裡用心經營你的心靈花園，努力地拓展生命的內涵，乃至讓你靈魂的香味外延，如空谷幽蘭，雖不璀璨耀眼，但卻是一道讓人情有獨鍾的美麗風景！