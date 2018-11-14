開啟中國同太平洋島國關係新時代

(賈島報導)11月中旬，習近平主席將結合出席亞太經合組織第二十六次領導人非正式會議對巴布亞紐幾內亞進行國事訪問並同建交太平洋島國領導人舉行會晤。習近平主席這次南太之行對中國同太平洋島國增進友誼、深化合作具有重大意義，相信將成為雙方關係發展史上的一座里程碑。

太平洋島國地區幅員遼闊，有1萬多個島嶼，猶如鑲嵌在浩瀚太平洋中的璀璨珍珠。這一地區陸地總面積僅約55萬平方公里，總人口約1000萬，絕大多數國家都是小島嶼發展中國家，但擁有豐富的海洋資源和礦產資源，海洋專屬經濟區總面積約為1800萬平方公里。

中國同太平洋島國雖然相距遙遠，但雙方友好交往源遠流長。200多年前，就有華人漂洋過海來到島國，為島國的開發和建設作出了貢獻。自上世紀70年代起，中國同島國陸續建交。中國始終堅持在和平共處五項原則基礎上同島國發展友好合作關係，在力所能及範圍內向島國提供了不附加任何政治條件的真誠援助，樹立了南南合作的典範。

近年來，中國同太平洋島國經貿往來和人員交流更趨密切。對許多中國人而言，島國已不再是陌生遙遠的「天涯海角」。巴布亞紐幾內亞金槍魚、斐濟礦泉水和化妝品、薩摩亞諾麗果汁、東加南瓜等特色產品越來越為人們所熟知。2017年中國同島國貿易額達72.5億美元，中國已成為島國重要的交易夥伴、出口市場和外資來源國。島國海天一色的自然風光、濃郁淳樸的民風習俗吸引著越來越多的中國遊客慕名而來。斐濟、瓦努阿圖、東加、巴布亞紐幾內亞、密克羅尼西亞聯邦、薩摩亞已經成為中國公民出境旅遊目的地。2016年，首艘始發於中國的郵輪歌詩達「大西洋號」滿載2000多名中國遊客進行環南太平洋之旅，知名電視節目《爸爸去哪兒》亦曾赴斐濟取景拍攝。2017年，中國赴島國旅遊人數近15萬人次。

相互尊重、相互理解、相互支持是中國同太平洋島國關係的關鍵字。長期以來，各建交島國堅定奉行一個中國政策，在涉及中國核心利益問題上予以充分理解和支持，積極呼應「一帶一路」倡議，在促進貿易自由化、打擊跨國犯罪和多邊事務等方面也同中方開展了良好合作。中國和斐濟曾聯合抓捕77名跨國電信詐騙嫌疑犯，傳為兩國執法合作的佳話。

島國普遍經濟基礎薄弱，在發展道路上面臨不少困難，中國對此感同身受，總是在島國人民需要的時候施以援手。近年來，中國援建了島國港口、道路、學校、醫院等100多個成套項目，資助了1300多位島國學生來華留學，培訓了4000多名專業人才。中國在島國實施的菌草、旱稻栽培、水產品養殖等項目，增強了島國自主發展能力。中國海軍「和平方舟」醫院船不久前訪問島國地區，為2萬多名當地民眾提供了優質的人道主義診療服務。中國面向島國實施的小水電、示範生態農場、沼氣技術等專案，助力島國應對氣候變化和實現可持續發展，受到島國人民真誠歡迎。

中國同太平洋島國都是發展中國家，雙方因相似的歷史境遇和共同的發展任務走到一起。當前，愈演愈烈的單邊主義、保護主義和逆全球化思潮同樣使島國面臨嚴峻挑戰。中國秉持正確義利觀和真實親誠理念，加強同島國的團結合作，堅持推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體，得到了所有建交島國政府和人民的熱烈歡迎。無論國際風雲如何變幻，中國和島國始終是相互信任和依靠的好朋友、好夥伴。

好風憑藉力，揚帆正當時。習近平主席的南太之行，為友誼而來，為發展而來，為合作而來，將為中國同太平洋島國關係揭開新的歷史篇章。相信雙方將繼續在實現各自美好夢想的征程中相互陪伴、攜手前行。