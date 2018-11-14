2018「科學、健康、文明」學術研討大會暨美國感恩節慶典活動成功舉行

豐收季節慶豐收，感恩時節話感恩。國際嚴新生命科技學會西雅圖-波特蘭地區的多民族學者代表們於十一月十日，與三藩市灣區和科羅拉多的二百多位會員學者代表及嘉賓們在三藩市灣區歡聚一堂，舉辦2018「科學、健康、文明」學術研討大會和美國感恩節慶典晚會。

大會收到加州議會為嚴新醫生頒發的表彰證書，和加州議員比爾‧誇克為大會發來的賀信，誇克先生稱讚嚴新醫生在結合中國傳統醫學與現代科技方面的巨大努力，和促進加州民眾健康和提高生活品質方面的貢獻，並預祝大會圓滿成功。

該學會特邀學術與技術總指導教授嚴新老師應邀為學術大會和慶典活動發來了賀信，祝學者們節日快樂，並與大家一道感謝國家、社會、及各界友好的關心與支援，同時啟發學者們結合近期的多個傳統和當代的節日、紀念日、以及盛事所蘊含的傳統文化、和人類對健康、平安、和平、發展等理想的追求，在感恩中珍惜學習。

此次研討會分幾個專題。其中在抗癌專題研討中，學者們集中學習研討了近期發表在國際科學學術雜誌上的嚴新生命科技誘導細胞凋亡和抑制對非小細胞肺癌的轉移起重要作用的信號傳導通路的科研論文。相關的實驗顯示，嚴新生命科技可以誘導 A549 肺癌細胞凋亡，並能抑制對癌細胞的存活和轉移起著重要作用的信號通路。學者代表們還進一步結合近年來已發表的有關嚴新生命科技徹底殺滅包括乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、結腸癌、肺癌等多種類型癌細胞，對正常細胞沒有損害的科學實驗論文，進一步探討其對人類全面戰勝癌症帶來的啟迪。

在總結交流專題中，多位東西方學者分享了他們深入學習嚴新生命科技過程中，特別是在認真、科學、主動學習配合中，真實不虛的效益層出不窮的經歷，相關的效益表現在疾病痊癒，性格改善，智慧開發，效率提高，事業成功，家庭和諧等方面。

在隨後的慶祝晚宴上，與會學者們和嘉賓欣賞了豐富多彩的文藝演出，包括小合唱、鋼琴獨奏、舞蹈、吉他彈唱以及鼓號樂隊演奏等。慶祝活動在歡樂祥和的氣氛中，在親朋好友的祝福聲中完美落幕。