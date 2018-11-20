一卡在手 方便使用網上資源

圖書館鏈接（Library Link）是西雅圖公共圖書館（SPL）和西雅圖公立學校（SPS）之間的合作，目的是以改善SPS學生能方便使用SPL的大量網上信息資源。

只要是SPS的學生和教師，便會自動收到電子圖書館卡。這試點計劃最初於2016年啟動的，包括幾所中學和高中以及一所K-8學校。現在已經擴大到西雅圖公立學校所有6至12年級學生以及所有K-8、中學和高中教師。

這些電子圖書館卡可以到使用由所有電子資源，包括Overdrive，Hoopla以及需圖書館卡才可享用的所有數據庫。電子卡的一個優點是不會發生任何罰款或費用，因此學生可任個時候安心地訪使用在線資源。

「電子卡能讓西雅圖區學生獲取更多資源獲。」監督圖書管理員Blythe Summers說。 「擁有這張『自動』卡，可以讓教師在課堂上引導學生使用這些資源，因為他們知道所有學生都有賬戶。」

如想親身查看實體資料或使用圖書館電腦的學生，也可以申請常規圖書館卡。圖書館為兒童和青少年提供協助，讓他們有機會通過SPL的教育資源、課程和工作人員的幫助來學習和發揮所長。SPL通過與西雅圖公立學校建立有力的合作關係，為學生提供支持，幫助為服務不足的人群提供公平競爭環境。

