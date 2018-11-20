大腸桿菌爆發 加美官方籲勿吃生菜

（編譯 Zita）美國和加拿大的衛生官員本週二表示，由於新的大腸桿菌爆發，呼籲市民不要吃生菜。美國食品和藥物管理局 (FDA) 表示，它正在與加拿大官員合作處理爆發疫情，現時美國11個州有32人患病，加拿大安大略省和魁北克省共有18人患病。

所確定的桿菌與今年早些時候與蘿蔓萵苣驗出的不同，但似乎與去年與綠葉蔬菜驗出的桿菌相似。FDA 局長斯科特戈特利布(Scott Gottlieb) 說，該機構沒有足夠的信息要求供應商發出召回，但他表示，超市和餐館應該撤銷長期以來的產品，直到污染得到確認。

現時沒有人報告死亡，但在美國感染的人中有13人住院治療。 上次報告的疾病發生在10月31日。追踪污染生菜的來源可能很困難，因為它經常被中間商重新包裝，公共利益科學中心法規事務 (Center for Science in the Public Interest) 副主任莎拉索舍爾 (Sarah Sorscher) 說。 即使並非所有產品都受到污染，這也意味著整個行業都會受到爆發的影響。

莎拉索舍爾說，清洗不能確保受污染的生菜是安全的。大多數大腸桿菌是良性的，但有些可導致疾病，症狀包括嚴重的胃痙攣，腹瀉和嘔吐。 大多數人在一周內康復，但是一些疾病可以持續更長時間並且更嚴重。