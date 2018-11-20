放緩的房屋銷售將會傷及房屋裝修商

(編譯：Yaya) 大部分房屋承包商和一些房屋裝修行業的商家都紛紛預測2019年收入會減緩，源於上漲的按揭利率和蕭條的房屋銷售市場。

這是哈佛大學聯合住房研究中心在上個月發佈了關於房屋改造的季度報告中發布的預測。研究中心關於房屋裝修指數投射出，在第3個季度，房屋改造和維修的花費額度將逐漸減少。

6.6%的利潤還是健康的，但儘管如此，這一數據也可以看到過去幾年房屋改造繁榮趨勢正在減弱的跡象。

許多房主都會在他們買賣房屋之前會對房子進行翻新和維修。但在過去的一年房屋銷售中，房屋裝修的花費已經大幅度下降。房屋銷售因為別墅和住宅在房屋交易市場的持續短缺而深受其害。上個月，全國房地產經紀人協會宣布成屋銷售量在過去12個月下降達4%。

利率的上漲正影響著房屋銷售和房屋裝修業。目前，房屋按揭利率處於近8年以來的最高點，30年期固定利率抵押貸款利率直逼5%。根據房地產數據公司Zillow提供的數據顯示，每月的平均房貸支出比去年增長高達15.4%，計算下來和2017年相比，現在每月需要多花費$118美元來購買同樣的房子。

很多房主通過貸款來支付大型的房屋裝修，因此如果利率上升可能會讓一些人停止房屋裝修。

房主減少其花費反映在9月建築材料和園藝設備及工具低迷的銷售額；根據商務部提供的數據，相比一年前，房屋裝修花費僅提高了1.5%，而在8月還是將近5%的增長。這一弱勢將影響零售商，包括售賣這些商品在內的小型獨立零售商。