新來的猩猩林地動物園首次登場

(編譯：Yaya) 西部低地大猩猩原產於非洲西部，處於瀕危狀狀態。這一物種和人類屬於同一祖先，和黑猩猩及猩猩一起，被稱為人猿總科。

自從新來的銀背大猩猩逐漸成為家族的雄性領導者，西雅圖林地公園動物園的大猩猩家族時刻準備著擴大。動物園遊客可以從現在開始一睹18歲的卡微 (Kwame) 和其隊伍的風采。自從新來的銀背大猩猩逐漸成為家族的雄性領導者，西雅圖林地公園動物園的大猩猩家族時刻準備著擴大。

動物園引進新的雄性大猩猩並不常見，上一次發生還是在2008年。

在過去的2個月，卡微這隻西部低地大猩猩，已經接替了40歲裡奧 (Leo) 的角色，裡奧在3月份剛剛去世。卡微的到來也遇上了皮特 (Pete) 的去世—一隻剛剛去世的50歲的銀背大猩猩.

根據國際自然保護聯盟的資料顯示，西部低地大猩猩原產於非洲西部，處於瀕危狀態。這一物種和人類屬於同一祖先，和黑猩猩及猩猩一起，被稱為人猿總科。在自然條件下，大猩猩屬於雄性領導者佔主導地位的大家族成員之一。

「如果你花時間觀察，你可以看到大猩猩身上擁有很多人類的品質和個性，」西雅圖林地公園動物園的大猩猩首席飼養員休·貝利（Hugh Bailey）說到。 「隨著時間的流逝，你可以看到每一隻猩猩的變化和成長，既有身體上的也有心理上的。」

據動物園員工描述，卡微作為領導雌性大猩猩家族的新的雄性領導者，這一身份轉變還比較容易。其家族成員包括阿肯集 (Akenji)，藤和 (Uzumma) 和納迪爾 (Nadiri)，全部都是成年雌性大猩猩，和一隻2歲的約拉 (Yola)。

「這隊伍相處的很好，而且隨著他們待在一起的時間越長，他們家族會更緊密也會更加壯大。」貝利提到。

「對於雌性大猩猩來說，銀背大猩猩的出現很重要。因為他可以保護她們並維護秩序。但雄性猩猩如果太咄咄逼人，他的支配地位也同時會受到雌性猩猩的監督檢查」動物園大猩猩護理經理帕特歐文(Pat Owen) 說到。 「到目前為止，卡微的到來受到了雌性猩猩的歡迎。」

「這感覺就像我們迎來了大猩猩中的範·迪塞爾 (Vin Diesel)」動物園女性發言人梅根索耶(Meghan Sawyer) 說道。在2016年，辛辛那提動物園的射殺銀背大猩猩哈拉貝（Harambe）事件後，善待動物組織的成員和一些評論家在聲明中稱，動物園無法滿足大猩猩複雜的需求。促使猩猩家族會避開選擇那些會將動物作為雜耍表演，供人類圍觀的動物園。 17歲的哈拉貝，被為了救落入猩猩圍場的孩童的動物管理員射殺。

研究院發現動物園的大猩猩得心臟病的比例比野生的大猩猩要高。根據驗屍報告，裡奧是死於心臟病。根據貝利所說，卡微得心臟病的機會率非常小。

卡微體重達320磅，肌肉發達，健美，在自然光充足的柵欄裏閃閃發光。他平靜卻很嚴肅的在玻璃房內大搖大擺踱步，時不時的用手掌快速拍打窗戶三四下。他的視線在雌性猩猩、活躍的工作人員以及那些注視他和其家人的攝影師身上徘徊。卡微承擔著保護隊伍的職責，當他凝視周遭環境並發出吼叫時，他的肌肉會顫抖。

根據動物園員工反映的情況，卡微飛往西雅圖之前，經歷了層層篩選。因為他的鎮靜，有責任心，從而脫穎而出。動物園是通過與物種存活計劃（一個針對全國動物園來管理動物繁殖的保守項目）合作，來完成了挑選過程。

「我們對卡微的到來感到特別開心，這是任何其他動物的到來都替代不了的，」貝利說到。 「到目前為止他並沒有造成任何挑戰，一切都很順利，部分原因是因為他真的很棒！」

卡微將繁殖幼年猩猩，貝利說這將是一次令人興奮的發展，讓這隻隊伍之間更加緊密深厚。