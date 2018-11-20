明年3月前 優步將在西雅圖推出5000輛共用單車

西雅圖第三次自行車共用活動已經開始，優步宣佈將於週一在西雅圖推出自行車共用服務。他們已於上週五 (16日) 從西雅圖運輸部(SDOT)獲得了運營許可。

在此之前的一個月裡，隨著兩家舊公司退出市場，兩家新公司(Uber和Lyft)在官僚主義的不穩定狀

態下等待開業許可，西雅圖自由穿行、低成本租賃的自行車車隊逐漸減少。

例如，優步原本計畫在10月份開始提供服務。

西雅圖市議會在7月份通過了一項立法，批准了一項永久的自行車共用計畫，SDOT在那之後不久

就確定了允許2萬輛自行車在城市街道上行駛的規定。Spin和ofo這兩家公司一直在城市的自行車

共用試點專案下運營，它們決定不在新的永久性法規下繼續運營。隨著試點專案(在城市所有的

Pronto 共用單車項目失敗之後) 的實施，西雅圖成為美國第一個向無碼頭、自由穿行的新型自行車共用服務開放街道的主要城市。

西雅圖曾尋求4家公司在這裡經營自行車共用服務，但最終只有3家申請——Lime公司自2017年7月起在這裡運營，Uber和Lyft這兩家叫車巨頭最近都斥資數百萬美元收購了共用自行車公司。隨著Lime最近宣佈了一項免費的租車服務，所有三家西雅圖的自行車共用運營商都將涉足汽車業務。儘管Lime仍在之前的試點專案下運營，但優步和Lyft一直在等待其許可證申請獲得批准，以及對自行車共用專案進行城市環境評估的結果，評估已於上個月 結束。

優步表示，將在未來幾周和幾個月內推出「近300輛自行車」，並逐步增加。該公司在申請許可證時表示，預計到2019年3月將有5000輛自行車上路。