華盛頓州要求撥資 9000萬美元 改善虎鯨鮭魚棲息地

（編譯Joelle Gong）華盛頓州自然資源部（Washington state Department of Natural Resources）日前正在等待州立法機關批准一项幫助棲息在華州南部濒危虎鯨的計劃，这个計劃將耗資9000萬美元。

本週一（11月19日），華州自然資源部的一份電子郵件中聲明，依照公共土地專員希拉里·弗蘭茲（Hilary Franz）的要求，這比資金將被用於恢復鮭魚的棲息地、消除妨礙魚類到達其產卵地的障礙、研究海洋酸化以及清理水道上破舊的船隻。共包括2200萬美元的運營預算，和6800萬美元的一次性資金預算。

這項申請是在對極度瀕危的華州虎鯨日益聚焦的關注中出現的，由於缺乏本地欽諾克三文魚、以及普吉特海灣水域污染和交通的影響，在剛剛過去的夏季，就有三隻虎鯨死亡，並且三年內沒有任何幼鯨存活下來。由州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）委託的一個小組，上週發布了一份拯救動物建議清單，包括破壞兩座河壩以增加鮭魚迴游，並在近五年內部分暫停觀鯨之旅。

聲明中同時提及，該計劃得到了Lummi Nation部落和大自然保護協會（The Nature Conservancy）等環保倡導者的支持。