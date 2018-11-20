110萬美元 擴大西雅圖藝術發展

西雅圖藝術與文化辦事處（ARTS）增加了文化設施基金（Cultural Facilities Fund）的經費，從以向全市28個組織頒發了獎項。

該基金在2018年從250,000美元上升到1,100萬美元，以便更好地支持在這個快速發展的城市裡，保護文化場地和經濟承受能力。在2018年基金開放之前，ARTS在擴展中的文化設施基金上，實施了種族平等工具包，降低了門檻的資格，以確保不同膚色的人能公平分享到其創造的利益，並幫助弱勢群體對抗流離失所壓力。文化設施基金支持西雅圖區藝術和文化場地的資本項目。

所有在2018中獲得資助的組織都在建立或尋求擴大，為的是服務他們的社區並保護他們的文化傳統。獲獎者包括Black＆Tan Hall，這是一個合作擁有的表演藝術和餐廳場所，旨將Rainier Valley作為跨文化藝術和教育活動合在一起；小西貢之友創造了一個安全的場地來分享和練習越南的藝術和文化。聯合印第安人各部落基金會經營的黎​​明之星印第安文化中心，一個展示和表演本土藝術和文化的場地；西雅圖厄立特里亞社區，是西雅圖厄立特里亞和東非難民和移民的業務機構；還有與Coyote Central合作，通過與創意領域專業人士的實踐項目，讓青少年培養技能、創造性思維、自我意識和社會意識。

獲獎者會收到10,000至80,000美元。獲獎者的完整名單包括：放大器基金會，Avole Coffee LLC，Black＆Tan Hall，Byrd Barr Place，Chong Wa Benevolent Association，Community Arts Create，Coyote Central，Delridge Neighborhoods Development Association，Densho，Detective Cookie Chess Park，Earl’s Cuts and Styles Inc.，西雅圖埃塞俄比亞社區，西雅圖及鄰近地區的厄立特里亞社區，西雅圖菲律賓社區，Freehold劇院實驗室工作室，小西貢之友，獨立天才媒體，Jack Straw基金會，La Sala，MLK家庭藝術指導與豐富社區中心，多元文化社區中心，Na’ah Illahee，Reel Grrls，皇家Esquire俱樂部，SEEDArts，聯合印第安人各部落基金會，越南文化中心和Wing Luke紀念基金會。

文化設施基金於2012年啟動，旨在支持以顯著和持久的方式改善西雅圖藝術的場地設施資本項目。該基金的目標是幫助西雅圖的組織建立和改善他們的設施，最終通過創造更大的可達性來推進他們的使命並加強西雅圖的文化場景。ARTS與藝術家和文化組織合作，加強他們在繪製創意空間未來方面的作用；也與開發商和建築商合作，將藝術和文化融入新項目；並與業主合作，鼓勵保護和擴大藝術和文化用途。