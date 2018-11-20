Nordstrom 第三季度利潤嚴重受損

西雅圖起家的高檔時裝零售公司Nordstrom，第三季度利潤及股價受到了打擊，原因是該公司披露出自2010年以來一直向一些待有Nordstrom信用卡的客戶收取過高利息。據《西雅圖時報》報導，Nordstrom 高層表示，公司近日發現並且正在糾正這些年來一直存在的信用卡錯誤。

這導致Nordstrom 第三季度收益受到7200萬美元的衝擊。該公司首席財務長安妮·布蘭曼（Anne Bramman）表示，公司正在評估對因被收取過高利息的信用卡賬戶的影響，並準備發放退款或信貸。只有不到4%的賬戶會收到退款，大慨是100美元或更少。

布蘭曼說：「我們沒料到這樣的事情會發生在我們的客戶身上，我們對此感到非常抱歉。」這筆退款將是一次性、非經常性費用的一部分，導致每股利潤減少了28美分。

因此，Nordstrom在這季度的利潤為6,700萬美元，每股39美分。如果沒有這筆費用，該公司的利潤將略高於華爾街分析師普遍預期的每股66美分。在信用卡錯誤發生之前，上週披露的一項安全漏洞，暴露了Nordstorm大量現任和前任員工的信息，包括姓名、社保號碼和工資等數據。該公司高層在財報公佈後與金融分析師舉行的電話會議上，沒有提到這個問題。上週四下跌約3.5%的Nordstrom股價在盤後交易中重挫近9%，至美國東部時間晚上7:16分至53.65美元。

