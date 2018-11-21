孟京輝戲劇北美巡演 | 首站大獲成功，孟氏震撼西雅圖

文字｜Gigi

攝影｜Tiff、徐天承、Remmy

「你是我溫暖的手套，冰冷的啤酒。」 —戀愛的犀牛

黑貓劇團昨日17日圓滿結束了在西雅圖第一站的五場演出，場場座無虛席，觀眾們和演員都融進了自己心底裡最真實的感情，有笑有淚。這是黑貓劇團首次在北美演出，在劉暢導演帶領下演出了第五版的戀愛的犀牛，觀眾反響很好，無論是這部劇裡不變的對愛情的偏執與能量，熱情與勇氣，還是新加入的現代搞笑的元素，都能更好的把觀眾帶入情景，讓他們感受神經末梢傳來的酥麻，感受全新詮釋的60年代的感情。

為了在北美的演出順利，三部戲的舞美和調度都做了大刀闊斧的調整，整個劇組重新演練編排，只為給你最好的每一幕。《戀愛的犀牛》首演舞臺色調統一，光影結合，從劇情，到燈光，煙霧，佈景，各個方面互相襯托，融合成和諧又讓人驚豔的整體。

「你要堅信上天會厚待那些勇敢的，堅強的，多情的人。如果你愛什麼東西，渴望什麼東西，你就去愛吧，去渴望吧，只要你有足夠強大的願望，你就是不可戰勝的！就這樣勇敢去愛，像從未受傷一樣。」

黑貓劇團這次還帶來了全新陣容的《我愛xxx》，這是一篇即興長詩被改編成了中國劇壇第一部反情節戲劇，它不僅是一個偉大時代的訴說複演，更是新時代的朝氣與陽光。將一種執拗的瘋狂推到了極致，充滿漫畫氏的狂想，沒有任何故事情節，以六十年代出生人的生活經歷為背景，如今以二十世紀新世代捲土重來！連綴起了世界各地各種各樣的事件，以「詞語嫁接」和「詞語繁殖」的語言結構方式，以純粹的身體動作組織戲劇的進展，以一種近乎殘酷的方式大膽表現生活。你將聽到的也正是他們對荒唐的控訴、對欲望的執著、對詩意的追求。

觀眾影評：

#我愛xxx# 11.16 Seattle

這是最好的時代也是最壞的時代

生而為人，十分感謝

我愛不完美不是非黑即白的這個世界——Luna

連續看了兩場好戲《戀愛的犀牛》《我愛xxx》真實與荒謬，細膩與鋒利，明暗交錯，光影之間展出了一件關於愛情，關於歷史與時代的完美藝術品。——徐天承

戀愛的犀牛，奔跑在黃昏裡

黃昏好啊，因為能把景看得清，能把人看得清，但唯獨不能把自己看得清，迷失在血紅色的夕陽裡。偏執的愛情。初看不知劇中意，再看已是劇中人。 ——Kris

西雅圖站已圓滿結束，黑貓劇組馬不停蹄地趕往下一站三藩市，20日21日將在cowell theatre帶來《戀愛的犀牛》與《我愛XXX》。21日還剩有少量餘票，不要錯過最後的機會去身歷其境感受這兩部精彩作品，現身看到這個時代的激情，有對荒唐的控訴，對欲望的執著， 和對詩意的追求。之後劇組還會去到紐約波士頓進行巡演，敬請期待