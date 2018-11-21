【熱播電影推介】

無敵破壞王2：大鬧互聯網

Ralph Breaks the Internet

類型：喜劇 / 動畫 / 奇幻 / 冒險

導演：菲爾·約翰斯頓 / 瑞奇·摩爾

上映時間：11 /21/18

《無敵破壞王2：大鬧互聯網》從電玩世界來到了廣闊、未知又激動人心的虛擬網路世界，而互聯網世界能否經得住破壞？電玩遊戲破壞王拉爾夫和調皮女孩雲妮洛普冒險前往未知的網路世界，尋找可以修復《甜蜜衝刺》遊戲的元件。他們需要在線民們的説明下在網路世界中不斷前行，在這過程中他們遇到了熱門網站BuzzzTube的核心人物——充滿企業家精神的耶絲小姐。

【新劇推薦】

女鼓手

The Little Drummer Girl

類型：劇情 / 驚悚

頻道：AMC

首播時間：11/19/18

根據英國著名間諜小說家約翰·勒卡雷(《夜班經理》《柏林諜影》《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》)所著同名暢銷小說改編，設定在1970年代後期中東局勢日益緊張的背景下，年輕女演員Charlie在希臘度假時結識了一位迷人有趣的陌生男人Becker，後者是一名以色列情報官員，將她帶進了一場複雜、高風險的密謀中。

【新專輯推薦】

殘缺的彩虹

陳綺貞

風格：流行

廠牌：添翼創越工作室

發放日期：12/11/18

不經不覺，台灣文青女神陳綺貞出道20年，近日推出新歌《殘缺的彩虹》作為新專輯的首支主打歌，繼續以輕柔溫暖的聲線治癒大家。你沒有看錯，陳綺貞將會推出新專輯迎接出道20周年，近日在instagram亦有貼出拍攝MV的花絮，以及即將出碟的心情：「類似的感覺，上一次已是5年前。忐忑，興奮，又近乎不真實。新專輯即將要發行了！」新專輯目前尚未透露專輯名，已開始進行預購，首波主打〈殘缺的彩虹〉已在 11/15（四）0:00 起於各數位平臺搶先上架。