【熱播電影推介】

《寵兒》 The Favourite

類型：傳記 / 歷史

導演：歐格斯·蘭斯莫斯

上映時間：2018 年 11 月 23日

設定在18世紀早期的英格蘭，講述關於宮廷陰謀、激情、嫉妒和背叛的故事：大不列顛王國的安妮女王(科爾曼)與她的知己、顧問、秘密情人公爵夫人Sarah Churchill(薇姿)的關係因後者的一位年輕遠方親戚(斯通)到來而被攪得翻天地覆，各位女性為爭奪女王的青睞和獲得宮廷影響力而展開了激烈的鬥爭。

【新劇推薦】

《貼身保鏢》 Bodyguard

類型：劇情 / 驚悚 / 犯罪

頻道：Netflix

首播時間：8/26/2018

虛構劇《貼身保鏢》以政壇為背景，聚焦高層人物，講述了英勇但易怒的退伍老兵大衛·巴德（理查·麥登飾演）就職于倫敦員警廳要員保護局，在被派去保護野心勃勃而有影響力的內政大臣茱莉婭·蒙塔古（凱莉·霍威飾演）後，因職責與信念之間的衝突而左右為難。而本應保她安全的保鏢，是否會成為她最大的威脅？

【新專輯推薦】

CYNDILOVES2SING 愛·心淩

王心淩

風格：流行

廠牌：環球唱片

發放日期：12/7/2018

Cyndi王心淩將在12月推出第12張專輯《CYNDILOVES2SING愛。心淩》。造型結合標誌的甜美形象做了一個對比的升級版，當然少不了最著名的甜美風。 翻閱名為 CYNDILOVES2SING的音樂筆記，發現一張每首都想TAG朋友的全新專輯。睽違三年，王心淩第12張專輯《CYNDILOVES2SING》集結頂尖音樂人傾力製作，首波氣質主打《在青春迷失的咖啡館》由陳珊妮老師量身製作，從詞、曲以及編曲都一手包辦，為心淩打造如同巴黎咖啡館獨特氣質的女伶角色「⼀個希望自己隱身在⼀個象徵城市的縮影，街角的咖啡館裡，總是能夠自然的融⼊群體，予人難忘而美麗的印象，卻又仿佛從未被瞭解，迷樣的女性角色。」陳珊妮如是說。