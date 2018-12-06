一碗定勝負 甄記川味吃辣比賽

文圖 | Zita Lam

開業差不多滿一年，位於倫頓 405公路第四出口（Sunset Blvd）的甄記已有不少食客因其「西雅圖最具份量毛血旺」慕名而來。本月早些時候，店家還趁著這熱潮，舉辦了第一屆「終極吃辣比賽」！你以為川辣只是小菜一碟？麻與刺的感覺在唇齒中徘徊，直至一腔热氣直流喉嚨讓你一不留神就給嗆著—這碗麻辣湯麵讓我重新認識「辣」到底是什麼的一回事。

遊戲規定參賽者在最短時間內吃完甄記秘制麻辣重慶小麵，吃麵期間不能喝飲料解辣，以最快的時間完成麵條和湯底選出冠軍（贏取100元代金券）、亞軍（50 元代金券）和季軍（30 元代金券）。活動在我們西雅圖玩樂攻略的頻道上宣傳後，不少自認是「吃辣冠軍」的粉絲都信心滿滿，紛紛報名參加。但是他們不知道的是，這是一場充滿汗與淚的不可能任務。

當店家捧著熱騰騰的麵條到參賽者的面前時，驟眼看只是一碗平平無奇的重慶小麵。黏韌的麵條齊整地泡在烈紅的熱湯中，率先沖擊著大家的是撲鼻的香辣味，接著就是麻燙的沸騰挑戰著參賽者的忍耐力。老闆一聲令下，拿著筷子的大家蓄勢待發，到底是誰會成為這場吃辣比賽的冠軍？

比賽開始了五分鐘，別名「小姐姐」的參賽者已經忍受不了這碗秘制麻辣重慶小麵，直接棄權了。一問之下，原來這碗麵之所以那麼讓人「淚流不止」皆因它由燈籠椒、指天椒、小米椒和小坑椒所提煉出來的。

平常可能用五分鐘就可以吃完的份量，在比賽當天顯得大相徑庭。別名「好先生」參賽者一馬當先，狼吞虎嚥地把燙熱的麵條放進嘴裡，遙遙領先其它參賽者。而在另一邊別名「吃貨女皇」的參賽者也不是省油的燈，默默調整自己的呼吸，以抵擋麻辣直嗆氣喉。時間過了差不多十五分鐘，支持者都圍著這圓桌叫喊「加油」。眼看「吃貨女皇」慢慢後來居上，而「好先生」卻凝著了氣息，吃不了最後幾口麵條，大家都看得特別緊張。

「休息得愈久，愈難再去完成，」甄老闆說。在「好先生」還在猶豫之間，「吃貨女皇」已經順利完成這碗地獄般的重慶小麵，正式成為甄記第一屆川味吃辣比賽的冠軍—儘管滿臉大汗和嘴唇麻痹，這是一個賽者好玩，觀者好笑的一個活動。



甄記又有新菜式！

繼上次介紹過牙籤羊肉、沸騰活魚和川味烤生蠔等，一直研究正宗川菜又不失多樣性的甄記推出了幾款新菜式，準備讓大家抨頭點足！

豆瓣全魚

先不要被滿溢的紅色醬汁嚇到，那其實是帶點香辣的豆瓣醬。師傅先從魚背手起刀落地把肉分成四五塊，再把整條魚放在滾水燒開，當魚肉開始離骨淋上熱燙的自家製豆瓣醬，豆腐和魚肉的嫩滑配上香辣帶微酸的醬汁，的確是一個會上癮的味道。



松鼠魚

甄記的新菜式挑戰了其餐廳對烹飪魚類的多樣及靈活性，除了第一道的「水煮魚」，這味松鼠魚帶給客人另一種「魚的風味」。味道像甜酸骨的醬料淋在炸得鬆脆的白魚上，對吃慣廣東菜的人來說無疑是一道既熟悉又有新意的菜。

小雞炖蘑菇

風味排骨

排骨外皮香脆可口，咬下去排骨肉嫩。用豆豉椒鹽兜炒，咸辣味適中又香口。



櫻桃肉