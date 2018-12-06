【熱播電影推介】

《蜘蛛俠：平行宇宙》

Spider-Man: Into the Spider-Verse

類型：動作/ 科幻

導演：鮑勃·佩爾西凱蒂 / 彼得·拉姆齊 / 羅德尼·羅斯曼

上映時間：12/14/18

蜘蛛俠不止一個！漫威超英動畫巨制《蜘蛛俠：平行宇宙》將經典漫畫與CGI技術完美呈現，講述了普通高中生邁爾斯·莫拉斯如何師從蜘蛛俠彼得·派克，成長為新一代超級英雄的故事。影片中邁爾斯和從其它平行宇宙中穿越而來的彼得、女蜘蛛俠格溫、暗影蜘蛛俠、潘妮·派克和蜘豬俠集結成團，六位蜘蛛俠首次同框大銀幕，對抗蜘蛛俠宇宙最強反派。

【新劇推薦】

《逃離丹尼莫拉》

Escape at Dannemora

類型：劇情

頻道：Sho wtime

首播時間：11/18/18

《逃離丹尼莫拉》是根據現實事件所改篇，在2015年時紐約的高強度保安監獄Clinton Correction Facility發生了首宗越獄案，兩名被定罪的殺人犯在一名女性監獄職員的協助下成功逃獄。Benicio del Toro飾演被定罪的殺人犯Richard Matt，他在監獄中是股藝術及恐怖兼備的勢力，主宰了這次越獄。Paul Dano飾演David Sweat，他是另一個被定罪的殺警兇手，他以自己的好樣子誘惑了Tilly。Patricia Arquette飾演Tilly Mitchell，一個工人階段的已婚女性，在監獄中負責裁縫訓練；她被兩個犯人所誘惑並發生關係，讓她成了越獄的幫兇。

【新專輯推薦】

《聽說的幸福》鐘欣潼

風格：流行

廠牌：英皇唱片

發放日期：12/3/18

對的人在對的時間出現，才能夠成就彼此。愛從來都很簡單，生活中的一切都剛剛好才重要。猶如《聽說的幸福》MV中，由鐘欣潼飾演的女主角不再需要轟轟烈烈，而是喜歡沉溺於一起席地而坐、相擁而眠、抑或彼此不在身邊的小生活：心在一起，就不怕距離。簡單樸實的相處，以行動替代誓言的相愛，對很多女生而言已是大大滿足，《聽說的幸福》正是寫出這種對愛情的期盼與幻想。愛，從此不再只能聽說，而是切切實實的擁有