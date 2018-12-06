西雅圖交響樂團歡迎 Cheronne Wong 上任副團長兼財務總監

by Yaya

西雅圖交響樂團團長兼首席執行官Krishna Thiagarajan宣布Cheronne Wong正式上任新的副團長兼財務總監，接替原副團長兼財務總監Maureen Campbell Melville的職務，Melville 現任聖地亞哥交響樂團財務總監。

Cheronne有著廣泛的財務背景知識，近期任西雅圖一家數碼設計營銷代理The Garrigan Lyman Group的財務總監。當她的會計金融業務在設計和科技公司蒸蒸日上的同時，她也是西雅圖及紐約的一名舞蹈家和編舞者，為她的工作贏得了大量的資助和傭金。

「Cheronne的財務上策略及領導力背景，搭配上她面對藝術的機遇和挑戰獨一無二的理解力，讓她成為我們下一屆財務總監的不二人選，」Thiagarajan 分享到。

在Cheronne加入西雅圖交響樂團之前，她在西雅圖一家數碼設計營銷代理The Garrigan Lyman Group有著13年多的工作經驗。作為財務總監，她是執行團隊的一員，負責公司內部所有和財務相關的事務，包括戰略願景和規劃，評估投資回報率，提供數據來支撐決策，領導並指導她的團隊。除了常規的審計和納稅申報，她還負責資金支出計劃，現金需求預測和預算編制過程。在她加入Garrigan Lyman Group之前，她在西雅圖的設計和科技領域擔任會計和財務，同時兼紐約的藝術行政職務。

在她早期發展金融職業生涯的同時，Cheronne也是一名職業舞者，舞蹈編導，製片人，和西雅圖及紐約的舞蹈公司一起表演，是多項傭金和資助金的獲得者。她將多學科的藝術表演呈現在各式舞臺上。在西雅圖的Velocity 舞蹈中心和亞洲藝術博物館、在紐約的桑樹街劇院和德森教堂、在俄亥俄州的克斯納中心、在馬來西亞的國家藝術學院表演。Cheronne還聯合創辦了西雅圖大學區唯一一家表演藝術工作室——Open Flight Studio。

Cheronne 在弗吉尼亞州，威廉斯堡的威廉瑪麗學院獲得了工商管理學學士學位，在位於俄亥俄州哥倫布的俄亥俄州立大學獲得表演藝術碩士學位。她曾是一名註冊會計師，目前是國際財務執行官組織華盛頓分部的成員兼宣傳委員。

關於西雅圖交響樂團

西雅圖交響樂團是美國首席交響樂團之一，以創新的編曲和大量記錄歷史經典的演奏而在國際上享有贊譽。自2011年9月開始，在音樂導演Ludovic Morlot的領導下，共有50萬人次通過觀看現場表演和無線電廣播聽過西雅圖交響樂團的演奏。

西雅圖交響樂團在世界上最好的音樂廳之一，位於西雅圖downtown，有著聽覺上極好體驗的的

Benaroya Hall演奏表演。其教育和社區參與項目每年覆蓋超過6萬5000的小孩和成人。西雅圖交響樂團對於新音樂有著深刻的承諾，每個季度都委任很多活躍的作曲家完成一些作品。管弦樂隊完成了將近150次錄音並榮獲了3次葛萊美大獎，23次葛萊美提名，2次艾美獎，被譽為Gramophone的2018年度管弦樂團。在2014年樂團還推出了內部的唱片公司——西雅圖交響樂傳媒。