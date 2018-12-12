台灣恐佈民間傳說改編 《人面魚：紅衣小女孩外傳》北美熱映

上世紀90年代，台灣流傳著一個關於「人面魚」的怪談。一名陳姓男子與4位友人到高雄遊玩，期間釣到一尾羅非魚。他們將魚烤的焦香撲鼻，正準備大快朵頤之時，卻一同聽到一個奇怪的老婆婆的聲音，用台語詢問道：「魚肉好吃嗎？」更離奇的是，羅非魚身上被筷子夾過的地方，也隨即隱隱浮出一張老人的臉。幾位友人大驚失色，匆匆離開。豈料當天晚上，釣起羅非魚年僅34歲的陳姓男子便離奇身亡。這個傳說在台灣流傳甚廣，甚至引起了當年台灣漁業的大蕭條。如今，「人面魚」也成為了台灣最著名的民間怪談之一。現在，這個傳說更是被改編成了電影。

《紅衣小女孩》系列是改編自台灣著名民間傳說的電影。此前的兩部作品在台灣本土既叫好又叫座，分別在2016年和2017年獲得了4項和3項金馬獎的提名。《紅衣小女孩2》更是以1.05億的票房成績，斬獲了2017年台灣本土電影的票房冠軍。

這次的《人面魚》是《紅衣小女孩》系列電影的外傳，時間線安排在了《紅衣小女孩1》之前，所以同時也是系列前傳。本片的男女主角，分別由台灣新人鄭人碩和女神徐若瑄擔任。鄭人碩是台灣新生代男演員中的實力派。他今年出演的《角頭2》在台灣獲得1.27億台幣的票房，穩居台灣電影2018年票房冠軍。他自己更是憑藉出色的演出勇奪台北電影獎最佳男配角，並獲得了金馬獎最佳男配角的提名。自此，鄭人碩成為「台灣最MAN男性」的代表，更獲譽「台灣最具荷爾蒙的男星」。在《人面魚》中，鄭人碩飾演一名法師。為了出演這個角色，他每天要花7小時以上，繪製手臂上的刺青圖案。為了練習演技，他更是長時間在山區的墓園讀劇本，背誦請神咒。

相比於鄭人碩，女主角徐若瑄的名字更為人所熟知。在一眾80後的心目中，她可是堪稱女神級別的存在。《人面魚》是徐若瑄第一次出演恐怖片。她在採訪中透露，在電影拍攝期間，她甚至不敢一個人去上廁所。在電影中，徐若瑄出演一名患有精神疾病的單親媽媽。她不僅全程素顏拍攝，更是加重了自己的黑眼圈和法令紋，詮釋出角色瀕臨精神崩潰的狀態，完全不顧自己的女神形象。由於角色的設定是一名鋼琴老師，她更是在拍攝前花了兩個月的時間練習鋼琴演奏。

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