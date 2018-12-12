【熱播電影推介】

《職場女王攻略》Second Act

類型：浪漫 / 喜劇

導演：Peter Segal

上映時間：12/21/2018

《職場女王攻略》（Second Act）電影簡介：在超級市場工作的馬姐（珍妮花露柏絲，Jennifer Lopez飾）表現一向完美，可惜只欠一個學位才能升職做經理。眼見「高分低能」升做上司，馬姐當然不甘心，好友偷偷幫她「改造」完美簡歷兼寄去應徵，令馬姐一頭霧水地通過面試，加入跨國企業擔任「萬人之上」的真正高層。馬姐雖然獲得夢寐以求的工作及生活，但紙包不住火，她只好捉緊機會向世界證明，她的實力絕對比得上一紙學歷！

【新劇推薦】

《離婚再一起》第二季

Splitting Up Together Season Two

類型：喜劇

頻道：ABC

上映時間：10/16/2018

《離婚再一起》是一部在ABC開播的美國情境喜劇，改編自梅特·赫諾撰寫之同名丹麥電視劇，由艾蜜莉·凱普納發展。本劇由由珍娜·費舍與奧利弗·哈德森領銜主演。故事講述一對夫妻的關係，在離婚後才重新開始的故事。黎娜與馬丁在離婚後，仍同住於一個屋簷下，一個住樓上、另一個則住樓下，而住樓上的人必須負責撫養孩子事宜，每周輪替。

【新專輯推薦】

《我要給世界最悠長的濕吻》蔡健雅

風格：Pop

廠牌： Universal

發放日期：12/21/2018

首波剖心主打推薦《遺書》，蔡健雅與默契詞人葛大為攜手填詞 ，並以自我提問的口氣親手譜寫旋律。這是一段直視內心的深刻自省，給予自我真誠的回應，以無憾地繼續前行。「如果今晚是我最後一個夜晚，我會有遺憾嗎？」是蔡健雅在創作《遺書》的過程中，不斷反省的一個問題。透過這首歌，她也想讓每個聽見的人，能去思考這個問題。這一生，是不是沒有遺憾了？