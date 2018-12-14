時光飛舞 歲月沉香 — 伊人輕舞

時光是打開了就關不上的門，人生是踏上了就回不了頭的路。

飛舞的流光，宛若天空轉瞬即散的一縷縷雲煙。山水環繞的人生，讓人感覺，記憶深處不過是些塗滿迷茫與期冀的一幀幀片斷。

這一縷雲煙，那一幀片斷，卻拼接了我們不同人生階段的真實畫面。

光陰如梭，歲月蹉跎。一個剛剛咿呀學語、蹣跚學步的幼兒，須臾間便走過懵懂世事的少年，神采飛揚的青年，沉穩含蓄的中年，直至變成溫和耳順的老人……

縱使光陰無情，人生苦短，可我們仍要感謝時間記憶了那麼多自己至今無法忘卻的斷念。

生活讓人懂得，什麼是親情，什麼是溫暖。歲月讓我們記住，什麼是愛，什麼是緣。

斑駁的流年，幫助人們審時度勢，並于人生的扉頁上記錄著我們走過的山一程，水一程。即便人生的旅途還有那麼多的岔路要走，還要經歷一些未知的風一更，雨一更……可誰也不會輕易否定自己的人生。

深沉的歲月，無意蒼老誰的稚嫩容顏，卻有心勾起彼此對青春年少的無限懷念；無意讓誰穿越誰的七彩空間，卻有心留下彼此無法言說的情深緣淺；無意讓誰觸碰誰的那年那月那天，卻有心撩開歲月的門扉、讓彼此的回憶帶上往昔的浪漫與憂煩……

微醺的時光，也並非有意讓一枚孤心咽淚裝歡，更不是成心讓人在文字裡放大哀感。它只是在不知不覺中、將原來的一切悄悄地改頭換面。縱然我們面前已有千杯萬盞的美酒，縱使自己還像從前一樣談笑花間，但往事形殘，君心向遠……

我們做不了別人的主，但可以決定自己要走的路。那些夾雜在生活裡的時光烙印，都將是安放自我思想的搖籃。

生活給予的負累，我們脆弱時難免會哭。一個人面對殘酷的現實，也許內心更加孤獨。但是能夠及時調整發現的錯誤，這也是人生路上得到的一筆額外財富。

既然留不住飛逝的時間，那就將每天的日程排滿；既然現在口袋沒有剩餘的錢，今後還是把健康看成重點；既然留不住過期的情感，不如痛快的和它說聲再見；既然費盡心思還參悟不了「緣」，那就褪盡愛的繁複回歸情的簡單。

人生的過程，總要經歷一些若一潭死水的時光，也總有一段逆旅種滿空前的悲歡。透過光陰，洞察了人性的醜陋，懂得了塵世的人情冷暖，慶幸自己仍能低眉淺笑，心懷感恩，心存善念。看時光飛舞，任歲月沉香。

回望時光的長廊，似有梵歌唱響。雖婉轉流傷，卻也有樂音繞樑。厚重的歲月，若藤蔓一樣，雖是由青變黃，卻也能將如煙的過往炮製一醞醇香的「佳釀」。

那些曾經路過的風景，逝去的情分，被一抹隨風起舞的倩影帶過。用一枚虔誠的心，以一筆墨痕，記一段前塵，訴一紙相思，等一個有緣人。