為解決華盛頓精神健康系統危機 州長英斯利提出6.75億預算提案

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（編譯Zita）為了扭轉席捲華盛頓精神健康制度的眾多危機，州長傑伊·英斯利(Jay Inslee)週二發布了一項計劃，通過建造數百個新的社區和醫院病床，徹底重塑患者的護理。

在多年的法院命令和聯邦檢查結果表示心理健康患者遭受的痛苦和非法待遇之後，英斯利提出了6.75億美元的2019-21預算提案。

2014年，州最高法院發現，由於缺乏床位，華盛頓違憲地將精神病患者置於沒有適當治療的急診室，這種做法在某些情況下仍在繼續。2015年，另一名法官裁定支持獄中患者未能獲得心理健康服務的訴訟。

華盛頓州最大的精神病院 – 西部州立醫院(Western State Hospital)是其中一個問題的核心。這家擁有約850個床位的醫院位於萊克伍德 (Lakewood)，其長年安全和病人護理水平及許多舊建築過時狀況的聯邦檢查報告都令人十分震驚。

國家官員多年來一直在努力糾正這些問題。但美國醫療保險和醫療補助服務中心今年取消了西部州的認證，讓華盛頓每年花費超過5000萬美元用作聯邦資金。

州長此前宣布他打算關閉西部州立醫院的民事監獄及其位於斯波坎附近的姐妹醫院—東部州立醫院。大多數民事患者將被轉移到社區醫院，那些醫院將繼續治療通過刑事司法系統抵達的患者。

英斯利新的6.75億美元的計劃首先必須通過立法機構，其後開始為那些曾經有過文盲並患有精神分裂症等疾病的患者增加數百張病床。



它向社區醫院和其他設施提供1.1億美元的贈款，以創造500多張新床位。這些安置將有助於轉移患者進入州立醫院或讓患者等待出院。它向社區醫院和其他設施提供1.1億美元的贈款，以創造500多張新床位。這些安置將有助於轉移患者進入州立醫院或給予等待出院的患者。該提案將注資一共四個16床設施，兩個48床設施和三個150床設施的設計，並在全州各地設置。它還為華盛頓大學一所專注於行為健康的新教學醫院提供了一些設計資金。

根據該計劃，西部州立醫院將暫時得到支持，其中5600萬美元用於改善該設施和東部州立醫院。英斯利為新醫院提供一些設計資金，用於治療來自犯罪系統的患者。而另外400萬美元，用於幫助增加精神衛生專業人員，如精神科醫生和護理人員，他們一直供不應求。即使兩黨支持大規模改善精神衛生系統，但預計解決方案並不容易。近年來，立法者和州長已向該系統投入了大約9億美元。