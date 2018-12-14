聯邦法官最終批准特魯布拉德協議 旨在幫助患精神疾病犯人的評估和恢復

（編譯 Joelle）2018年12月11日，社會與衛生服務部（DSHS）與華州殘疾人權益機構（DisabilityRights Washington）簽署了一項協議，旨在改善在監獄等待能力評估和恢復服務的人們獲得心理健康治療的機會。

華盛頓州西區法院法官瑪莎·佩克曼（Marsha Pechman）最終批准了上述兩間機構於今年八月提出的申請。

「這個特魯布拉德（Trueblood）協議增加了轉移計劃，並為患有精神疾病的人在進入刑事司法系統之前提供所需的幫助」，社會與衛生服務部秘書謝麗爾·思吉安杰（Cheryl Strange）表示。「我們正在與州長英斯利一起努力工作，將他的行為健康轉型計劃付諸實施，包括將華州西和華州東醫院轉變為優秀的法醫中心，並建立華州社區設施，幫助人們獲得他們需要的治療並繼續生活在他們的家園。」

Trueblood，正式名稱為Trueblood et.al. v DSHS，是一項聯邦法院案件，旨在解決違憲的能力評估和恢復服務延遲問題。鑒於這種情況，華州已被要求在14天內提供法院命令的監獄能力評估，並在七天內提供住院能力評估和恢復服務。擬議的解決方案增強和拓展了在市和縣級監獄中等待能力評估或恢復的個人、以及之前已經獲得能力評估和恢復服務的人員的服務，這些人雖然被釋放但有可能再次被逮捕、而或者重新回歸社會。

這項被批准的協議將有助於提高服務能力，使得在全州各地監獄中等待能力評估和恢復服務的精神疾病患者可以及時獲得所需的幫助，並在適當的環境中獲得幫助。該協議不僅縮短了學員接受能力評估和恢復服務的等待時間，還增加了危機分流、轉移支持、教育和培訓以及勞動力發展的服務和計劃。

想要了解更多有關特魯布拉德（Trueblood）的內容，請訪問社會與衛生服務部（DSHS，https://www.dshs.wa.gov/bha/trueblood-et-al-v-washington-state-dshs）或華州殘疾人權益機構（Disability Rights Washington，https://www.disabilityrightswa.org/cases/trueblood/）的網站。