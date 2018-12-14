西雅圖房屋市場的大轉變：從全國最多到全國最少的競標戰

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（編譯：Camille）多年來，對於任何進入西雅圖地區房地產市場的人來說，可怕的競標戰都是令人挫敗的。

大多數買家都有著相似的經歷：他們會找到自己的夢想家園，墜入愛河，提出一個不錯的出價……並立即被別人更高的出價打敗，有時報價差距甚至超過10萬美元以上。也許贏家能夠全款付現; 通常情況下，贏家還會簽字放棄所有的權利，例如，哪怕房屋的屋頂分崩離析，他們也不會放棄購買。

這創造了一個惡性循環：那些被出價過高的對手打敗的人不得不採取相同的策略來加強他們在下一個目標房屋上的報價，造成的影響也會類推到其他買家。去年，在西雅圖市出售的房屋中，有92％的房屋出現了多個競標者。

但隨著市場的轉變，那些日子已經一去不復返。

據Redfin稱，11月在西雅圖市出售的房屋中只有21％有多個競標者。這是公司自2011年開始追蹤這項數據以來所監測到的的最低值。

在從皮爾斯到斯諾霍米什縣的更廣闊的城市地帶，去年有79％的住宅有多個報價者，現在這一數字已經下降到25％，也是有記錄以來的最低點。

西雅圖現在是Redfin追蹤的城市中競標戰率最低的。在它所監測的都市區域中，西雅圖也排名倒數。

這一轉變發生的很快：就在今年2月，西雅圖還在多個競標者的銷售數據上領先全國。

多個買家競價的情況是熱門市場的產物，也就是房屋市場供小於求，也可能是賣方故意低估房屋價格以刺激消費者，引發狂熱的結果。

現在的情形則正好相反：買家數量不斷下降，而更多的賣家看到他們的房屋掛牌數周都未能售出，促使他們降低價格來吸引買家。

實際上，這意味著現在的房地產買家佔據了幾個優勢。

首先是時間。如今在西雅圖，房屋售出平均大約需要三到四周，相較於比一年前的只要一周多，有了很大的變化。這可以讓買家更加謹慎地思考他們生命中這一重大的購買決策，並能以相對平靜的態度與賣家進行協商與談判。

第二個優勢是條款。以前，買家會被迫做一些令人不悅的事情，比如交納大量不可退還的保證金，以便比其他競標者更勝一籌。現在，隨著權力開始向買方傾斜，賣家會更多的自負支出來解決管道問題或批准延遲銷售，來吸引買家，出售自己的房屋。

缺乏競爭只是過去六個月一直在降溫的房地產市場的最新標誌。庫存增加，價格下降，銷量下降等等都是已經出現的信號。

有幾個原因導致了這一現狀：利率大幅攀升，蠶食了買家的收入能力，上個月，利率才剛剛開始回落。過去一年租金水準保持不變，給潛在買家施加的壓力減少了。隨著價格增長速度超過五年收入增長速度的兩倍，可負擔性的壁壘達到了新的高度。

而且房產經紀人報告指出，從中國買家那裏投入的投資資金減少了，通常中國買家更有可能現金支付全款，並以此贏得價格競標。

西雅圖也反映了全國的趨勢：雖然市場在這裏變化的速度比在任何地方都要快，但其他地區的市場也正在變冷，特別是在房價昂貴的西海岸城市。

Redfin的數據顯示，11月份的全國競標戰率為32％，低於春季初的59％，是至少7年來的最低水準。