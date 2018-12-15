站在我們社區的立場上反對 「公共負擔」

來自 Jenny A. Durkan，西雅圖市長

今年早些時候， Trump 政府提出了修正 「公共負擔」 法規的提案，修正的法規將對移民及其申請綠卡的家人有效地實行收入測試。

我們知道移民和難民社群使我們的城市更加強大，更加充滿生氣，因此，我要求我們的 Office of Immigrant and Refugee Affairs （OIRA，移民與難民事務辦公室） 籌備一項關於提議的法規會對西雅圖的家庭造成的影響方面的分析。

結果非常明確：這項更為嚴苛的公共負擔裁定給我們的社會和我們的城市帶來了危險。Trump 政府帶來的新的阻礙會迫使人們及其家人在與他們的親人團聚和獲取醫療服務、房屋補助和其他公共福利等重大服務之間做出抉擇。政府應該立刻收回這項提案。

這項修正的法規將在三個重要方面對西雅圖造成傷害。

第一，這項更為嚴苛的法規將對數以萬計的西雅圖居民造成直接的負面影響。University of Washington 專家估計，所提議的針對公共負擔指導原則做出的更改將直接影響定居西雅圖的 51,186 名移民。提議的更改也將間接影響其他 33,185 名與直接受到影響的西雅圖居民同住的城市居民，包括 10,143 名美國裔兒童。受影響的移民總數將達到 84,371 名，占西雅圖移民人口的 64%。

第二，此項新法規將損害 85,000 名居民的獲取醫療服務的權利，並傷害我們的經濟。Public Health – Seattle & King County（公共健康 – 西雅圖及金郡） 已確定，西雅圖的 10,500 名兒童，無論何種身份，都會受到提議的公共負擔定義的不利影響，因為他們的父母不得不在參加重要的基本需求計劃和與移民家庭成員團聚之間做出抉擇。明知此項規則可能對這麼多兒童的健康造成負面影響，還要實施，這是不合理的。沒有健康的人員和健康的社群，就沒有強大的經濟和強大的勞動力。這就意味著要為人們提供獲取醫療福利的途徑，包括 Medicaid。

第三，此項法規可能會減少數百萬美元的稅收。移民家庭的收入中，有 290 億美元為家庭收入，有 80 億美元為向西雅圖都會區上繳的稅款。相比之下，2018 年，西雅圖的總運營預算為 60.1 億美元，總資本預算為 11.1 億美元。

與 Trump 政府實施的很多政策一樣，此項法規只是試圖解決一個實際上不存在的問題。此項法規看起來就是試圖在創建一個 183 頁，每頁 156,211 個字的文件以解決問題，而這些問題卻並不存在，或已經擁有了實用且具有法律約束力的解決方案。我們已經屢次看到這屆政府持續對我們的移民和難民同胞進行殘忍、分裂和非法的攻擊。提議的公共負擔裁定的變更是其中一例。

鑒於所有這些原因， Department of Homeland Security（DHS，國土安全部）應立即收回當前提案，把精力放在推進能夠加強，而非削弱移民在未來支持自己及其家人的能力的政策。

DHS 目前正在接受關於「公共負擔」 的公眾意見，截止日期為 12 月 10 日。僅代表西雅圖市，我的辦公室及 OIRA 已向 DHS 提交信函，信中詳細說明了我們對該提案的反對態度。

此外，我已簽署了反對公共負擔法規的多城市公眾意見。該意見由芝加哥市和紐約市負責籌備，意見明確詳述了該提案的法律問題，這些問題將對全美各個城市產生深遠的負面影響。

迄今為止，OIRA 已與社區合作，提出了超過1,000 條回應政府關於「公共負擔」法規的提案的公眾意見。您可以訪問 OIRA 的網站： seattle.gov/oira/publiccharge，瞭解更多關於提議的法規變更的詳細資訊。

與前幾代的移民一樣，當代的移民是未來的美國公民，應擁有為西雅圖的經濟、文化和市民生活，以及我們的國家做出貢獻的機會。鑒於此，在西雅圖，我們已實施了相關政策，確保移民感覺到他們在我們的城市是受歡迎的。市府員工不會詢問公民身份，且無論移民身份為何都會服務於所有居民。

您要知道，這項提案依然只是一項提案，這一點至關重要。它尚未最終確定。數位移民法律倡導者建議您不要除名或取消任何為您和您的家人提供重要支持的計畫。

西雅圖還為一些社會計畫提供資金，幫助收入符合資格的居民滿足我們認為應該滿足的基本需求。您可以訪問 www.seattle.gov/affordable，瞭解關於這些計畫的詳細資訊。