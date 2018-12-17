「波影視」張國強獨家專訪

（晶晶訪問）張國強，英文名(KK Cheung)，他是一個全能實力派甘草演員，拍過過百部電視劇，參與電影、配音、話劇、廣播劇、廣告、大型節目司儀，並出過唱片。2011年，KK在電視廣播有限公司(TVB)萬千星輝頒獎禮提名最佳男配角。他一向以演技著稱，形像宜忠宜奸，深受觀眾喜愛。

張國強對西雅圖有特別的緣份。雖然他經常到東南亞和中國大陸演出，可是，他第一次到北美演出，而西雅圖是他的首站，除此之外，他與太太結婚和大兒子出生，都是在西雅圖。西雅圖有翡翠城之稱，確是很多人夢寐以求的地方。

足球先生

15歲，KK考進愉園青年軍。1975年，作為香港甲組足球聯賽的隊員，到科威特參予亞州足協U19青年錦標賽，之後，他升上愉園預備組，再升上甲組。四年後退役，全身投入娛樂圈。雖然他是退役球員，但他對足球始終如一，現在他仍然活躍於香港明星足球隊。

娛樂圈

1976年，TVB電視劇《無花果》需要徴求真實球員客串演出。當時KK仍是甲組當紅球員，他與隊友們看到招聘啟事，並與隊友們一起應徵，結果他擊敗數百名選手，脫穎而出，成為唯一的電視球員。

70年代後期，他加入TVB，開始球壇和電視雙棲發展。曾陪伴許多香港小朋友成長的兒童節目《430穿梭機》，KK是第一代的機長，副機長是方家盈，後來由譚玉英取代。今天的大牌明星，當年也曾在兒童節目做主持如：黎芷㻚、梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩、已故藍潔瑛。雖然《430穿梭機》每月爆騷，為了嘗試新的挑戰，四年後，KK離開兒童組，1990年轉投亞洲電視，為有線電視評述2002年世界杯決賽，於2008年，重返TVB。

演繹角色

作為一個演員，喜歡塑造不同類型的角色，希望在戲中遇到好拍檔和好對手。雖然，某些他們演釋的角色未必得到觀眾的喜愛和認同，但對於演員是一種挑戰，這樣才可以將每個角色演活，並賦予角色新的生命。KK在96年版《天龍八部》中飾演奸狠幕容復、2005年《至愛》中飾演感人的坐輪椅角色、2011年，《潛行狙擊》中飾演黑幫大佬莫一烈、《金牙大狀》飾演盲眼大狀,北鐵嘴田一農、《跳躍生命線》飾演魯永健、在《天命》中扮演愛新覺羅。弘歷（太上皇）等等角色，他的演技入木三分，活靈活現，令觀眾留下深刻印象。

臉部創傷

為了讓角色扮演逼真，演員要化不同類型的妝。KK在《天命》中飾演太上皇，從中年到老年。扮演老年的太上皇，他先要洗完臉，而臉上不能塗任何潤膚露，才把膠水塗在臉上，令皮膚有皺褶的效果，然後吹乾，這樣重複三次，看起來像老態龍鐘的樣子。其中有一天，化完老妝，又要改中年和年青，化了三次，又卸妝三次，又卸又化，結果他的臉抵受不了這樣摧毁，終於灼傷。為了塑造角色，他會不惜犧牲，但求盡善盡美。

家人

人生最難忘的事，KK在興奮與不知所措中成為爸爸。俗話說：養兒一百歲，長憂九十九。當他提及兒女，心裡總是甜滋滋。他希望兒女獨立和選擇自己喜歡的工作，發揮他們的所長，由於工作關係，他經常到外地拍劇和登台，不能與兒女經常見面，但科技發達的年代，他會透過網路工具，與兒女溝通，亦父亦友，一起分享人生的點滴。他希望與兒子開一間製作公司，因為兒子Timothy是一個副導演，這樣他可以更好發揮他的所長，而KK從演多年，在娛樂圈有豐富的經驗，上陣不離父子兵，他們有夢想，必然會製作出更好的佳作。

養生之道

他無悔今生有機會從事波、影、視三線發展，他很享受演戲的過程，這樣多姿多彩的職業。作為一個演員，要有好的記憶力，背台詞；要Keep 住做運動，才有強健的體魄。多菜少肉，生活作息正常，保持身心健康愉快，這就是他的養生之道。我們希望，張國強演出更多出息的作品，再次來西雅圖演出。

張國強與晶晶合影

編者的話

作為演員，經常要離鄉別井，遠走他鄉拍戲。在水銀燈下生活的藝人，對於圈外人而言，他們是明星，遙不可及，離我們很近，又很遠。其實，演員只不過是一個平凡的人而己，他們希望有曝光率，希望得到觀眾的認同，希望得到老板、導演和監製的青睞，得到更多演出機會。當年，香港藝人只留在香港本地拍攝。現在，為了給觀眾耳目一新的視覺效果，他們到內地和世界不同地方拍攝。時下，香港藝人與國內的藝人合作演出屢見不鮮。對於藝人來說，他們身處異鄉，無論在飲食、語言、文化差異中都要重新適應，他們在異地過著苦悶的日子。有時他們甚至要離開家鄉一年半載，粉絲們還以爲他們已經退隱江湖，他們甚至被觀眾遺忘。而當中的辛酸，只有藝人才感受得到。

高薪及優厚的待遇，是吸引藝人到中國大陸發展的先決條件。人生有苦也有樂、有喜有憂，有得也有失，只要心中充滿正能量，明天會更加美好。