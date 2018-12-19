【熱播電影推介】



《海王》Aquaman



類型：動作/ 科幻

導演：溫子仁

上映時間：12/ 21/18



華納兄弟影片公司與導演溫子仁聯手為您呈現波瀾壯闊的動作冒險電影——《海王》！橫跨七大洋的廣闊海底世界徐徐展開，給觀眾帶來震撼十足的視覺奇觀。本片由傑森·莫瑪領銜主演，講述半人半亞特蘭蒂斯血統的亞瑟·庫瑞踏上永生難忘的征途——他不但需要直面自己的特殊身世，更不得不面對生而為王的考驗：自己究竟能否配得上「海王」之名。







【新劇推薦】

《我的天才女友》 第一季

L’amica geniale Season 1



類型：劇情

頻道：HBO

首播時間：11/18/18



《我的天才女友》是埃萊娜·費蘭特「那不勒斯四部曲」的第一部，講述了兩個女主人公莉拉和埃萊娜的少女時代。故事一開始，已經功成名就的埃萊娜接到莉拉兒子里諾的電話，說他母親徹底消失了。埃萊娜想起莉拉對自己命運的預言，於是她寫下她們一生的故事…… 莉拉和埃萊娜一起成長於那不勒斯一個破敗的社區，從小形影不離，彼此信賴，但又都視對方為自己隱秘的鏡子，暗暗角力。莉拉聰明，漂亮。她可以毫不畏懼地和欺淩自己的男生對質，也可以去找人人懼怕的阿奇勒﹒卡拉奇要回被他奪走的玩具；埃萊娜既羡慕莉拉的學習天賦和超人的決斷力，又一直暗暗模仿莉拉。

【新專輯推薦】

《The Album Part One》

麥浚龍 , 謝安琪

風格：流行

廠牌：Chapel of Dawn Company Ltd. & Imagine Nation Music Group Ltd.

發放日期：12/12/2018

要是說Juno和Kay這張專輯是商業產品，不如說是一件用耳朵細嚼的藝術品，將董折、浦銘心這對情侶的離離合合，用充滿電影感的手法表達出來。專輯中的七首作品，因應著兩位主角的心路歷程，配上不同的曲風，表現出不同的心態。順著時間推演去品味這七首作品，固然能輕易掌握董折和浦銘心之間的愛和恨。不過，如果跟著派台的次序欣賞，方能感受到那份唯美的電影感。