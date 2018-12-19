聖誕快樂！對於電影迷來說，這也是一個重溫不少節日電影系列的好機會。無論是關於愛情、家庭還是人生，迎接新的一年，有時候我們對未知的答案可能就在這些耳熟能詳的劇本中。有人說，12月是一個奇幻的時候，說不定以下這些節日推介電影將會給你一個特別的信息。

說到聖誕節，不少人都期待著這個既浪漫又溫暖的時候。而當中最受歡迎，亦最多人重覆看了又看的電影，莫過於 《Love Actually》。這個圍繞九個相互交織的故事，道出了愛情可愛又可恨之處。暗戀、熱戀、失戀；背叛、憤怒、原諒和釋懷，也只是人生必經歷的喜怒哀樂。





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《The Holiday》是一套典型的愛情輕喜劇，演員陣容鼎盛，有金美倫·戴雅絲（Cameron Diaz）、鐵達尼號凱特·溫斯蕾（Kate Winslet）、裘德·洛（Jude Law）和喜劇影星傑克·布萊克（Jack Black）。故事講述兩位女仕決定在聖誕節交換居住的環境，重新認識生活中應該有的熱情和溫度。





《The Princess Switch》是2018年在Netflix上映的電影。由歌舞青春女主角凡妮莎·哈金斯（Vanessa Hudgens）一人飾演兩個截然不同的角式—烘焙師Stacy和蒙特納羅公爵夫人Margaret。兩人的外型像得一模一樣，而大家對各自的生活亦存在空虛感。於是他們同意身份對換，並分別墜入愛河。

威爾·法洛（Will Ferrell）一身精靈的裝束，滑稽的動作和搞笑的對白對一一呈現在《Elf》中。故事講述精靈Buddy無意中「跌落凡間」，他在尋找聖誕老人從而回到北極的期間，慢慢適應人類的生活。





最新上映的動畫《The Grinch》把討厭聖誕節的鬼靈精重新塑造出來。動人的劇本配上悅耳的音樂，絕對是大小朋友的必看節日電影。





南瓜王阿Jack要重新定義聖誕節？在《The Nightmare Before Christmas》中，「怪誕城」是一個充滿恐怖氣氛的地方，住這裡的居民都以嚇人為樂。但對於萬聖城在每年萬聖節一成不變的慶祝模式，阿Jack已經感到有些無聊，決心想要為這一成不變的慶祝方式做些改變—就是把「怪誕城」變成「聖誕城」！

