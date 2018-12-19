豬年報到！ 年初一在圖拉利普度假村賭場

圖拉利普度假村賭場（Tulalip Resort Casino）邀請您於2019年2月5日慶祝豬年。該活動將在新改造的華麗Orca宴會廳舉行，並將展示現場龍舞者和星夜亞洲娛樂節目。



度假村賭場酒店提供各種便利設施，確保您的中國新年慶祝活動順利開始。他們有專業的賭場主機，能說流利的各種語言，以確保每個人都受到圖拉利普貴賓式的熱情款待。所有客房均提供免費茶水和拖鞋（可應要求提供紅色拖鞋）。還可應要求提供茶壺。



雖然圖拉利普度假村被廣泛認為擁有華盛頓最好的廚師和餐廳，特別是其著名傳統鮭魚，但它還設有禪宗風格的亞洲餐廳JourneysEast。 Journeys餐廳提供各種區域美食，是繼續農曆新年慶祝活動的理想場所。



門票可於www.ticketmaster.com以25美元的價格購買，或於2018年12月14日太平洋標準時間上午10點在圖拉利普票房處購買可免手續費。有關詳細信息，請訪問www.tulalipresortcasino.com。