岑麗香返抵溫哥華度假

岑麗香說很高興來到溫哥華。

(溫哥華消息) 「香香公主 」岑麗香最近來到她的家鄉加拿大溫哥華度假，並來到列治文一個商場，為一間新店開業主持剪綵及切燒豬儀式。

當日岑麗香未到達商場之前，已有大批粉絲來到這商店門前守候，想一睹「香香公主 」的丰采，使商店門前擠得水洩不通。當岑麗香到達商店時，粉絲們立刻歡呼，岑麗香非常親民，微笑著向粉絲揮手致意。遇到朋友時，岑麗香更立刻向朋友打招呼問好。

岑麗香來自一個加拿大的越南華僑家庭，其祖父母來自廣州及福建，父母是加拿大溫哥華的越南華僑，而她則在加拿大溫哥華土生土長。她畢業於加拿大昆特侖理工大學，擁有時裝設計、市場管理學及人力資源學三個學士學位。

2009年她參加溫哥華華裔小姐競選，她那甜美燦爛的笑容給人印象深刻，結果奪得冠軍，由於她在溫哥華唸中學時是唸法語班，法語非常流利，在溫哥華華裔小姐决賽當晚，她應邀和在法國長大的司儀王長興用法語對話，岑麗香的流利法語，使台下掌聲雷動。

岑麗香(中) 主持切燒豬儀式。

岑麗香代表溫哥華前往香港及中國大陸參加由無綫電視主辦的2010年度國際中華小姐競選，再度贏得冠軍，2011年她加入香港無綫電視，第一份工作是和唐詩詠主持旅遊節目《關西風雨晴》; 然後比拍攝鄭嘉穎，胡杏兒主演的時裝劇《怒火街頭2》，飾演波波一角，這是她參 演的首部劇集。2012年她主演劇集《巴不得媽媽…》的「香香公主」角色大受歡迎，被傳媒稱為「香香」，並獲封為宅男女神。同年11月，參演的台慶劇《大太監》播出，岑麗香在劇中飾演無台詞對白的秀女 ;年底，參演為林峰的《A Time 4 You演唱會》造勢的微電影《愛在魅來1分鐘》，飾演女一號小遊。

2013年她參演電視劇《衝上雲霄II》，《On Call 36小時Ⅱ》和《神槍狙擊》等劇集 ; 她在台慶劇《On Call 36小時Ⅱ》中出演第四女主角車曉彤，與羅仲謙在劇中飾演一對苦命情侶，演出備受讚許。同年榮獲TVB萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步女藝人」獎和馬來西亞 星光薈萃頒獎典禮「最具潛質女藝員」獎。2014年她參演多部TVB劇集《無雙譜》等。同年10月獲新加坡星和無線電視大獎「TVB飛躍進步藝人」獎。

2015年她在劇集《為食神探》，《實習天使》等擔任第一女主角，同年10月，她憑《無雙譜》首次榮獲新加坡星和無線電視大獎「我最愛TVB電視女角色」獎。

2017年11月27日，她與米雪，李司棋，夏雨，黃宗澤，王浩信等合作主演的電視劇《溏心風暴3》在騰訊視頻播出。

2018年3月5日，與陳煒，黃浩然，黃光亮等合作主演的電視劇《果欄中的江湖大嫂》在翡翠台播出，在劇中飾演李樂怡。

岑麗香今次在列治文商場接受司儀阿愷訪問時說，很高興來到溫哥華，她還說這次來到溫哥華，一共參加了六個婚宴!