美國西北培英校友會 慶祝聖誕聯歡聚餐

普天同慶的聖誕佳節將至，美國西北培英校友會已於十二月八日中午，在西雅圖海景大酒樓舉行了慶祝聖誕聯歡聚餐，聯絡白綠情誼。出席參加餐會的培英校友和培英之友近五十人，餐前交誼拍照，氣氛熱鬧融洽，喜氣洋洋。

餐會開始前，首先由會長黃婉瓊致辭，會長感謝與會的校友和培英之友，在百忙中抽暇出席餐會。她指出：感謝出任會長期間，得到會員和培英之友的鼎力支持，令西北培英校友會的會務蒸蒸日上，並感謝多位校友過去兩年來慷慨捐贈經費，充分表現「白綠培英一家親」的精神，會長祝大家聖誕及新年快樂、身體健康。

前會長湯俊理太太湯何鳳珠女士為大家祈禱謝飯，感謝神的恩惠，一直對白綠兒女的愛戴和眷顧。開始進餐前，先抽枱上由校友會捐出的十份禮物。康樂組組長黃有為負責抽獎，前會長湯俊理夫婦捐出特別獎品兩份，副會長楊振富與康樂組組長黃有為夫婦各捐贈神秘禮物三份，中國城錦棠海鮮酒家捐贈餐禮券兩張，國泰銀行中國城分行經理兼副總裁潘雅麗女士，贈送校友會日曆五十份，分發給與會的每一位會員及朋友。有獎益智問答遊戲，由副會長楊振富主持，考考大家的思維。感謝海景大酒樓東主培英之友孫樂瑜夫婦的特別安排準備，給大家能享受美味豐富的佳餚。

禮物抽獎和問答遊戲穿插進行，歡樂氣氛一浪接一浪大家非常感謝會長的辛勞，為大家安排一個愉快歡樂的聖誕聚會，這次餐會，可說是白綠情誼滿溢，獎品豐富，大家滿載而歸。