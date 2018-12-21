郵輪上的故事 — 晶晶

我喜歡到世界各地遊歷一番，每次旅行，都會遇到一些令我難忘的人和事。這次我與閨蜜乘坐郵輪，一起享受陽光與海灘，實在是美不勝收。這次郵輪旅行，我們遇到不少趣事，尤其遇到該船的女性行政副總廚大C，美食令我們垂涏欲滴，而她的故事卻發人深省，令我們的旅行，增添不少美好的回憶。

從西雅圖飛往邁阿密，然後，在邁阿密上船。十月的西雅圖，已經是寒風刺骨，但邁阿密卻是陽光明媚，炎熱的陽光照在我們燦爛的臉上，令我們充滿活力，開始我們愉快的七日行程。

在郵輪上，只有吃、喝、玩、樂，無需為家中瑣碎事，而忙忙碌碌。忘記時間，忘記煩惱，享受愜意的生活。

當我們享受悠閒舒適生活的同時，一班在船上默默耕耘的工作人員，他們卻在忘我地工作。下面的故事，我不太方便，透露他們的真實姓名和身份，我只用假名代替，故事以大C作引述。

背景

大C自幼生長在某亞洲單親家庭，媽媽在她幼年時離世，爸爸是的士司機，整天在外忙碌。她與妹妹相依為命，養成她獨立和堅強的個性。爸爸很愛媽媽，媽媽的離開，令爸爸大受打擊。因為大C的樣子酷似她的媽媽，所以爸爸經常埋怨說：「為什麼你的媽媽要騙我，這麼早就離開我，讓我承受莫大的寂寞和痛苦。」爸爸將心理的恨，轉化到大C身上。14歲，為了減輕爸爸的生活負擔，她開始工作。父女經常吵架，為了逃避與爸爸的衝突，她18歲便去服兵役，當了三年的兵。後來，上船做廚師，她一去便是八個月。妹妹嫁到外國，家中只有爸爸，當大C回家見到爸爸的時候，他不斷評論國家政黨的問題，其實大C根本不在乎政黨之爭，但又不想跟他爭執，也只好靜靜地聽他說。每次，與爸爸在機場分別，她會對爸爸說：好好照顧自己，保重身體。爸爸會變得很尷尬，可能亞洲男生不擅長那種煽情的場面。她在船上工作12年，父女感情反而變好了，或許聚小離多，是他們最好的溝通方法。

大C在郵輪上工作12年，剛到船上工作是紅色領帶的主管級，七年後升為白色領帶的經理級，在船上她經歷過酸甜苦辣，令她最難忘的是三年前做chief table, 以前她是一個很害羞的人，面對客人，她既要介紹每道菜式，又要在每道菜的空隙娛樂客人，有時候，她緊張到手腳都顫抖，張口結舌。由於讀書少，她在網上搜集資料，不斷嘗試發明新的菜式。現在，她已經做了五百幾張chief table，已經習慣了這樣的生活。兩個半鐘頭的chief table，要令到客人滿意開心，需要講一些有趣的故事吸引客人。做chief table的過程中，認識不少客人，並與他們做了好朋友，甚至有些客人會跟隨她所去的航線，與她一起去環遊世界，令她非常感恩。

郵輪上

2006年，大C到船工作，口袋連美金$10都沒有。當時，船上有十個亞洲廚師，其中三個是女生，不久，他們全部離職，只剩下她一個。船上大多數的員工，每天需要工作十多個小時，而且沒有超時補貼，兼沒有假期。有些員工承受不起繁重和孤獨的日子，他們選擇離開。可大C卻喜歡悠哉悠哉，過著自得其樂的生活。有兩個原因另她留下，第一，她的性格倔強，她想證明，男生可以做的，女生也可以。第二，經理級廚師沒有女生，只有男生，在這條船上，男生不希望有一個亞洲女生做他們的上司，他們有點瞧不起女生，認為女生只配做下手。記得她剛到船上工作的時候，有一次，她在飲食環節中的出現失誤，遭到上司的痛罵，她便藏在儲物室裡痛哭，因為自尊，她不想別人看到她哭。現在，她的心變得強大。以前她會想，總有一日，我做了你們的上司，我一定會狠狠地教訓我的手下。現在她做了經理，她卻厚待她的員工，甚至成為他們的朋友。可在工作上，她對員工仍然很嚴厲，因為食品的質量與衛生是非常重要，不能有半分差錯。她的員工會因為她的威嚴而驚怕，她罵人的時候，員工會馬上閃開。她就是一個敢作敢為，愛恨分明的人，因為不想別人打擾她的安逸生活，她乾脆戴上結婚戒指，決意一個人過自己想要的生活。在船上工作12年，船公司給了她金錢和物質上的滿足。

投訴

在服務行業裡，用最誠摯的態度對待客人、提供高品質的食材、將服務做到盡善盡美，卻總會有某些客人不滿意公司的服務。例如：曾經她在服務chief table的晚餐裡，有一對年青的夫婦用膳後，非常客氣地對服務員和廚師說：「你們的菜式和服務都一流。」可他們轉過頭，便向前台投訴，要求退錢。理由是：服務再好，卻沒有他們想吃的菜式，所以，拒絕付當晚的晚餐。服務行業一向都是以顧客為先，船公司只好賠錢給他們。服務生是按當晚服務chief table的人數，來決定他們提成的工錢。可憐那些服務生，因為客人的投訴，工作了一整晚，以為服務chief table有額外的收入，當晚卻少了兩個客人的工錢，簡直倒霉透了。

小費

這是一個很有爭議性的話題，上郵輪的時候，我們需要付額外的小費嗎。船公司在客人上船前，已經支付了所有的費用，還包括小費。客人每天付美元$15，平均分給船上的三個服務生和三個客房生，他們每天每人大約賺美元$2.5，加上服務生一個月的基本工資美元$200，這就是他們每月的工錢。按理說，我們不需要再給他們額外的小費，因為客人已經付了。可我本人認為，服務生離鄉別井，為口奔馳，養家活兒。無論他們的工作環境多麼惡劣，甚至在大風大浪的日子裡，他們吐完，見到客人，仍然要笑面相迎。假如他們的服務態度好，我們可以額外給他們一點小費，他們會很感恩，因為他們會用額外的費用，打長途電話給遠在他方的親人，以解他們相思之苦，客人的额外奬賞，會提高他們高效率的優質服務。

迷茫的情

在茫茫大海飄浮的日子裡，每個職位的工作人員待遇都有所不同，有些合同需要留在船上工作半年或者八個月。他們覺得最開心的是：周遊列國。最痛苦的是：寂寞與困惑。同事們朝夕相處，人總想得到別人的安慰，同事之間會產生愛慕和慰藉的情感，有些人找到真愛，終歸開花結果，有些人只不過虛情假意，當他們離開船後，大家便天各一方，你有你的生活，我有我的忙碌。

願望

大C不是泰國人，她卻在泰國有物業，她喜歡那裡的風土人情，她希望退休後，開一家肉骨茶店，又或者開一個有機農場，教人怎樣食得更健康。

編者語

隨著中國的強大，越來越多中國人走出家門，環遊世界。10年前，

很多船公司沒有船員講中文。現在，船公司為了吸引更多中國遊客，他們從中國高薪招聘中文教授到船上，教船員學中文，中國人已經今非昔比。

七天的郵輪生活一眨而過，我一邊拖着行李，一邊環顧郵輪上帶給我的點滴回憶，船上的工作人員，他們每個人都有自己的故事。下船後，我又回到我的世界裡，繼續我營營役役的生活和工作，或許有一天，在某一個地方，再次與他們相遇。