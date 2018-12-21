2018愛心獎頒獎典禮隆重舉行 各界愛心人士共襄盛舉

大合照

「愛心水滴，匯流成海」由港澳台灣慈善基金會主辦、鳳凰衛視協辦及製作的第13屆2018「愛心獎」頒獎典禮，12月19日假灣仔香港會議展覽中心隆重舉行，來自兩岸四地的各界愛心人士互相交流慈善心得，共襄盛舉。愛心獎終審委員會主席梁愛詩、鳳凰衛視執行董事/鳳凰公益基金會執行理事長王紀言、台塑企業總裁王文淵、吳修齊文教公益基金會董事長林蒼生、壹基金理事長馬蔚華、國際公益學院院長王振耀、台灣綜合研究院董事長黃輝珍等出席典禮並擔任主禮嘉賓。香港特別行政區政府政務司司長張建宗更於典禮前專程到賀，與一眾嘉賓及得獎人合照。

今年「愛心獎」已邁入第13屆，終審委員會一如既往面向海峽兩岸，經過多個嚴謹程序，甄選出本屆7位得獎人，分別為來自中國內地的牛根生、凌鋒、蔡海炳；以及台灣地區的江松樺、林志玲、簡文秀、陳榮基。他們在慈善界展現卓越的領導能力、堅持不懈助人的愛心事蹟，每位獲頒13萬美元獎金，這是華人世界最高獎額的愛心慈善獎，鼓勵得獎者繼續廣傳愛心。7位得獎人當中，除了牛根生由其長子牛犇代領外，其他得獎人均親身到場領獎。

馬蔚華及香港UA亞洲聯合財務總裁張炳煌為林志玲頒獎

愛心獎終審委員會主席梁愛詩致辭時表示，「愛心獎」的目標在於2020年擴展至全球華人，2025年走向世界甄選善心人。本屆參選人的愛心、善行無論在總量還是規模上皆更勝往年，可以預見，不久的將來，會有更多更高知名度、涵蓋不同範疇的公益人參選，拓展更多領域的公益項目。她更宣布，為較早前因病逝世的愛心獎終審委員許曉暉女士成立許曉暉紀念基金。

鳳凰衛視執行董事/鳳凰公益基金會執行理事長王紀言致辭時指，鳳凰衛視作為媒體機構，希望進一步托舉慈善的力量，讓更多真善美綻放光芒，將長年累月默默為社會無私奉獻的愛心楷模事蹟傳遍世界每個角落，潤澤全球華人社會。

各位得獎者還分享講述自己的慈善故事及得獎感言，令現場充滿動人氣氛。本屆典禮由鳳凰衛視主持人陳淑琬、田川、黃橙子、王峰及饒祥以聯袂主持，並將於12月29日（週六）鳳凰衛視中文台「皇牌大放送」時段21:40首播，鳳凰衛視官方客戶端【鳳凰秀APP】同步首播，香港台、美洲台及歐洲台亦將轉播。

港澳台灣慈善基金會2004年成立，凝聚港澳台商、台胞，關懷社會、濟厄扶困。為傳揚愛心鼓勵善行，港澳台灣慈善基金會於2006年創立「愛心獎」，以表揚善心楷模，提升社會正能量，創辦至今已引起海峽兩岸四地的廣泛關注，未來「愛心獎」將進一步擴展至全球華人，走向世界甄選善心人。