【熱播電影推介】

斯坦和奧利 Stan & Ollie



類型：劇情/ 喜劇

導演：Jon S. Baird

上映時間：12/28/2018

1953年，Stan Laurel和Oliver 「Babe」Hardy是世界上最受歡迎的喜劇二人組，在英國綜藝廳進行巡演。隨著年齡的增長和他們作為好萊塢喜劇之王的黃金時代的結束，他們面臨著不確定的未來。兩人開始在全國各地巡迴演出，觀眾人數少得令人失望，但是他們總是能夠讓彼此開懷大笑，他們表演的魅力和美麗也在觀眾的笑聲中閃耀，他們與大批崇拜他們的粉絲重新建立了聯繫，不管是新的還是老的。

【新劇推薦】

大江大河

類型：劇情

導演：孔笙/黃偉

主演：王凱/楊爍/董子健/童瑤

首播時間： 12/9/2018

宋運輝（王凱飾）天資聰穎，卻出身不好，一直倍受歧視，但是他把握住了1978年恢復高考的機會，抓住機遇，勤學苦幹，當上了國企的技術人員，一步步晉升，奠定了成功人生的基礎，但也在新時代的變革中逐漸迷失。與宋運輝不同的是他的姐夫雷東寶（楊爍飾）。他出身貧寒、屬於苗正根紅的「大老粗」，行動力十足。在鄉村改革的浪潮中帶領村民緊跟政策，一直走在時代的前沿。但由於自身文化水準不高，眼界不夠開闊，最終絆倒在新事物腳下。如果說宋運輝和雷東寶的經歷是國營經濟和集體經濟的縮影。那麼個體戶楊巡（董子健飾）無疑就是個體經濟的典型代表，在翻滾向前的時代中，他手忙腳亂抓住過商機，也踩踏過陷阱，生意場上幾經波折，最終擁有了自己的產業，成為了那個時代個體經濟的典型代表。





【新專輯推薦】

《起來》杜德偉

風格：流行

廠牌：滾石唱片

發放日期：1/18/2019

《起來》是杜德偉首度自己擔任整張專輯的製作總監，從選歌、製作、編曲到專輯視覺攝影、MV拍攝、宣傳，每個細節都全程參與。杜德偉秉持著藝術家的創作精神，為求將作品做到極致，耗費時間精力找到中港台、韓國、美國等地最棒的音樂人合作，他笑說自己是個被寵壞的歌手，因為從唱片的黃金時期走過來，到現在他還留著當時的堅持，對於音樂的真實性無法妥協，他知道現在電腦程式很發達，什麼樣的音色或效果都做得出來，但是他覺得真實的東西是無法被替代的，要跟樂手有交流溝通，作出來的音樂才有靈魂。在製作過程中錄好的歌也不斷反覆調整細節，MV也重拍、補拍，杜德偉笑說：「我沒想過做音樂會帶我踏上這樣的旅程，中間耗費的心力是以前單純當歌手時無法想像的，但為了作品好我覺得很值得！」