感謝生命中那些溫暖的遇見 — 春暖花開

人到了一定年齡，就懂得珍惜了，與人相處喜歡不遠不近，卻是長情。

有些事不說，不代表不在乎，有些人不常聯繫，不代表不牽掛，越來越覺得，那些願意留在身邊的人，才是最值得去珍惜的。

雪小禪說：越往前走越發現要與溫暖的人在一起，她給你能量，給你時間，讓你覺得自己在這個世界的隆重。

人生路漫漫，總會有聚散離別，有多少人能，即使落紅滿徑，即便繁華落盡，也能一直陪伴在身邊？

林夕說過：我們都是風雪夜中的趕路人，因相遇磨擦，融化了彼此肩頭的雪花。

我多麼希望，我寫的每一個字，你都能讀懂，我前行的路上，都有你陪伴，你的微笑，就如我對你的每一份牽掛，都洋溢著馨香，在心中溫柔的伸展著。

長路漫漫，終需一份溫暖的，於薄涼的日子裡，相互依偎，和溫暖的人在一起，永遠不會孤單，和正確的人在一起，走一輩子還不夠。

於茫茫人海中，只一眼便心意相通，於千萬人之中，道一聲：原來你也在這裡！然後，牽起對方的手，共同走一段路，多好。

總覺得，每個生命都是發光的，我讀你，珍重著。就算是擦肩而過，我也會微笑著目送，這世上，總有一些人記得你，就像風會記住一朵花的香。

歲月漫長，有多少人，能成為照亮自己的彩虹，有多少情，甘願做你生命中的月亮，那份柔情，如一抹白月光，能在時光深處，不增不減，相互守望。

也許你的人生從不缺少錦上添花的人，而我更珍惜的是雪中送炭的你。

感謝你的陪伴，給了我面對生活沉浮的勇氣，給了我的堅強，給了我追求夢想的執著。

生命中有一種友情，是欣賞，是相惜，是不言不語陪伴的懂得，懂，最是深情，我知，無論相隔千山萬水，我懂你，亦如你懂我一樣。

你可知？你的微笑，你的鼓勵，是我前進的力量，是我心頭的一縷陽光，你的一句，好久不見，你還好麼？輕易便能觸碰到我心中的柔軟，你的一句天涼了，記得加衣，瞬間讓我感動的淚流滿面。

走過了喜歡熱鬧的年齡，看過了鮮衣怒馬，越發覺得，生命中，除了愛都是行李，唯有愛才能讓靈魂相互取暖，也惟有愛，才能是最值得珍藏的。

感謝你的寬容，給我成長的力量，感謝與你遇見，讓我學會珍惜，感謝你的無私的給予，讓我懂得人世的善良，感謝你的陪伴，讓我在漫長的光陰裡不曾孤獨。

感恩我的世界裡一直有你，讓我們彼此陪伴著，相依著，當時光老去，請允我微笑著記取，我們一起走過的暖意….