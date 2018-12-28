暖男小生黎諾懿及胡諾言訪溫哥華

暖男小生黎諾懿(左) 和胡諾言(右) 一起來到溫哥華。

(溫哥華消息) 兩位香港無線電視暖男小生黎諾懿及胡諾言最近應邀來到溫哥華，胡諾言擔任「溫哥華華裔小姐競選2018」司儀，黎諾懿則是特別表演嘉賓。

兩人抵埗溫哥華後亮相記者會，「胡仔」胡諾言於1996年參加Big Echo夏日迴響卡拉OK大賽獲冠軍，後簽約成為唱片歌手，1997年首次以「鄰家男孩」形象推出個人專輯《一個諾言》，2000年轉行演藝界成為香港無線電視合約藝員。2006年於《肥田囍事》中短時間內為劇增肥及減肥演出，令人氣升，角色廣受觀眾歡迎。今年他憑《流行經典50年》與薛家燕、黎小田及陳敏之一起被提名「萬千星輝頒獎典禮」最受歡迎電視拍檔，他在記者會上難掩興奮心情，認為是事業上的一個肯定，同時亦與司儀盧玉鳳分享第一次蒞臨溫哥華的感受，表示難得來到溫哥華，已帶齊裝備跑步，沿途慢慢欣賞溫哥華的優美風景，享受這次異國之旅。早年以歌手身份出道的胡諾言，最近和關菊英出外登台演出，和她合唱一曲。

特別表演嘉賓黎諾懿參加無線電視第十八期藝員訓練班而入行，及後加入成為旗下藝員，是無綫電視力捧小生之一，亦是奧運六星之一。出道作品為《戀愛自由式》，其後參演《當四葉草碰上劍尖時》擔正第一男主角，2011年，黎諾懿於由湖南衛視主辦的《舞動奇蹟》第三季比賽中，與中國內地演員金晨合作奪得冠軍，2012年，黎諾懿在處境劇《愛·回家》中擔正男主角之一，飾演馬壯一角大獲好評，此劇播映至2016年。2017年在《不懂撒嬌的女人》中飾演賤Han一角再度人氣急升。2018年他在《BB來了》的演出，亦大受歡迎。廚藝不錯的黎諾懿，將會主持一個烹飪節目，這是他的一個新嘗試。

自2011年參與首屆《打響十人營》起，黎諾懿一直與新時代電視合作無間，今次再回「加」，與台前幕後工作人員碰面，猶如回家一樣感覺無比親切。諾懿本身亦與溫哥華的美女甚有緣份，不但與今年評審鍾嘉欣是摯友，當年他任「國際中華小姐」評審時，選出了來自溫哥華的朱亞琳Jennifer。同時，他更透露與太太李潔瑩的相遇，是在溫哥華新秀冠軍周美欣的穿針引線下認識。