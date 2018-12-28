有心者有所累 無心者無所謂 — 映日清荷

許多時候，總想過一種雲淡風輕的生活，沒有羈絆，沒有煩惱，讓心天馬行空，讓自己清逸灑脫。

可作為凡夫俗子的我們，偏偏有太多的放不下：繁忙的工作，瑣碎的生活，剪不斷的恩怨……

不管暗自有多少歎息，有多少啜泣，又有多少輾轉難眠，醒來，城市依舊車水馬龍，生活依然千頭萬緒。

不是有眼淚就能洗刷痛苦，不是用歎息就能拂去煩惱。

若所有的事情都放在心上，心靈包袱太重，活著就太累。其實想想，即使我們停下來歇一歇，依舊不妨礙明天的日升月落；即使我們躲出去靜一靜，依然不影響別人的歡聲笑語。

心靈空間容量有限，裝得下悲傷，便裝不下快樂；裝得下煩惱，便裝不下清靜。

魚在水中總能歡快地遊弋，是因為魚只有七秒鐘的記憶，七秒過後，所有的煩惱都化為烏有，只留下歡樂和自在。

人有時該學一學魚兒的善忘，忘記那些無可挽回，忘記那些痛徹心扉。

有人說，人生是一個熬的過程，熬過了苦難，就能迎來幸福；熬過了坎坷，就能迎來成功。

熬本身是一種心性的磨練，是不能放棄時的一種堅持，是不能蹉跎時的一種忍耐，是不能懦弱時的一種堅強。

會熬的人並不是把所有的事都放在心上。他只是不忘初心，砥礪前行。他會擔起來該擔的責任，卸下該卸的負荷，之後，盈一顆堅毅通透的心迎風前行。

放下無謂的負擔，心才能輕裝前行。有些人，不必追；有些事，不必留。忘記，刪除，給心靈減負。

生活中的很多事情就像大小不一的石塊兒，抱在懷裡，很沉很累；墊在腳下，就會鋪成前行的路基。

有心者有所累，無心者無所謂。不要把太多人、太多事請進生命裡，不要在一個人時考慮太多，然後莫名其妙地發脾氣、不開心。

人可以沒有財富，可以沒有名利，但一定要有欣賞風景的心情，心情溢滿陽光，歡樂便會流淌。 縱山寒水瘦，歲月薄涼，也一定要摒棄繁雜，撿拾心情，一路從容，悠然前行。相信，時間面前，一切終將釋懷！