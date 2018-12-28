樂敘之家的Stan Head文化中心 為東區提供一個絕佳的全新活動空間

位於新堡市(Newcastle)的樂敘之家（Aegis Gardens) 是一家護理安老院，為喜歡亞洲文化和傳統的長者，提供生活上全方位的輔助和失憶者的護理的安老院舍。擁有亞洲風格的Stan Head文化中心，座落在寧靜的院舍旁，以一條長廊連接，為東區提供一個絕佳的全新活動空間，同時為亞裔及鄰近社區提供活動場所。樂敘之家的建築設計屢獲殊榮，Stan Head 文化中心擁有國際文化交流的特點和環境，讓它成為大家舉辦多元文化活動的絕佳場所。

「我們這個院舍的目標，是要在美麗的環境中照顧長者，並提供一個文化中心，讓周圍的社區人士可以慶祝與推廣亞洲文化和社區活動，」Aegis Living創辦人，兼首席執行長Dwayne J. Clark說。 「我們很高興為長者和廣大公眾提供服務，也為不同文化和年齡的人聚集在一起參與各種教育，社交項目和活動。」

Stan Head 文化中心背景

樂敘之家的Stan Head 文化中心位於中國溪（China Creek)，以1800年代的中國移民命名。他們在西雅圖的發展史上發揮了重要的作用。目前新堡市（Newcastle)5英里半徑範圍內，約有475,000位亞裔人士。Stan Head 文化中心亦源於西雅圖的中國歷史。它的名字來自於Aegis Living創辦人Dwayne J. Clark的妻子Terese Clark的祖父Stan Head。 他是移民Wah Lee的兒子，於1892年從香港來到西雅圖，是一位著名的戶外運動員。《西雅圖時報》曾報導說，在1940年代時年14歲的Stan Head贏得當地的德比釣魚比賽，戰勝經驗豐富的漁民。Clark家族以Stan Head命名此中心來紀念他；讓所有的普捷灣社區人士可以聚集，享受並參與亞裔和多元的社區活動。

Stan Head 文化中心

是該地區第一所雙語和跨代聯合幼兒園的所在地。我們和仁人服務社（CISC）合作辦學前課程班。這個學前課程班讓孩童保留並認同家庭語言及文化，同時使他們成為社區中成功的學習者和領導人材。通過增加和長者的互動，在兒童茁壯成長中學習對老年人的尊重，而老年人則能感受並受益於孩子的精力及達到傳承故事的目的。

Stan Head文化中心可容納108人，接受公共和私人活動如婚禮，公民和非營利組織會議等的預訂，並提供全方位服務。最近的活動企業會議、學校行政人員計劃研討會、節日派對和女童子軍會議等。

樂敘之家佔地3英畝，設有一個戶外圓形劇場，俯瞰Lake Borden，可容納多達30人一起欣賞現場音樂及表演。明亮的大堂中庭由豐富的天然木材建成，擺設着古董和當代藝術品，反映了更廣泛的樂敘之家院舍的精緻色調。

現有活動

Stan Head 文化中心舉辦的許多為公眾開放的活動均為免費。目前的定期活動包括：

•提供乒乓球比賽：週四，晚上7點至9點

•太極班：週一，早上10點-11點半

•Yoga班 : 週五，早上10點-11點半

•舞蹈健身：週二，下午2點-4點

•麻將俱樂部：週四，早上9點至12點; 週六下午二点-五点

•舞太极班:週二，中午12点半-1点半（预先报名）

•教育講座：包括關於老齡化及中國歷史等主題

•健康講座：邀請各科各醫以國、粵或英語主講

詳情可參考下列網址：https:////www.aegisliving.com/aegis-gardens/activities/。樂敘文化中心地址：13056 SE 76th Street, Newcastle, WA 98056。聯絡電話：(425) 903-3530