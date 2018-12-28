災難面前彰顯的中國力量 中國速度和中國精神

攤開中國地圖，960多萬平方公里土地上，山河縱橫，風光無限。

幅員遼闊的土地養育了中華民族，複雜多樣的地質、氣候條件也造成災害頻發。中國是世界上自然災害最為嚴重的國家之一，災害種類多，分佈地域廣，發生頻率高，造成損失重。

改革開放40年以來，在中國共產黨領導下，中國人民一次次在各種災害中頑強抗爭、守望相助，一次次在廢墟中挺直脊樑，彰顯出偉大的中國力量、中國速度和中國精神。

中國力量——大災大難面前，黨的各級組織和廣大黨員、幹部始終同人民群眾同呼吸、共命運、心連心

走進四川省汶川縣，一條條寬敞平坦的道路縱橫交錯，一幢幢整齊的樓房傲然矗立，一排排羌族特色商店鱗次櫛比。誰能想到，10年前，一場里氏8.0級的大地震幾乎將這裡摧毀。

為了儘快幫助汶川人民恢復家園，黨中央提出必須以人民為中心，貫徹「民生優先」原則，「三年重建完成、五年發展振興、十年實現全面小康」。

任務緊迫，決心堅定。如今的汶川已脫胎換骨，展露新顏。2018年，汶川縣退出貧困縣序列，實現了脫貧摘帽。

苦難輝煌，砥礪前行。有黨作「主心骨」，有全國人民做後盾，災區幹部群眾內生動力噴發。

「災後重建的背後，是廣大黨員幹部以身體和家庭為代價的苦幹付出，是心裡只有群眾唯獨沒有自己的真情奉獻！」汶川縣委書記張通榮說。

習近平總書記強調指出，防災減災救災事關人民生命財產安全，事關社會和諧穩定，是衡量執政黨領導力、檢驗政府執行力、評判國家動員力、體現民族凝聚力的一個重要方面。

黨的十八大以來，面對各種災害，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各方力量得以迅速集合形成強大合力。在黨中央的領導下，中央部委和地方迅速行動，全力搶險救災；關鍵時刻，基層黨組織身先士卒、挺身而出；社會組織和個人團結協作，並肩戰鬥，彙聚成一方有難八方支援的時代洪流。

黨和政府高度重視自然災害防治，發揮社會主義制度集中力量辦大事的政治優勢，不斷提升國家治理體系和治理能力現代化水準。

4月16日，新組建的應急管理部正式掛牌，把13項與應急回應有關的職能進行整合和優化，構建起統一指揮、權責一致、權威高效的國家應急體系，開啟了中國特色應急管理體系建設的新時代。

中國速度——每一次生死關頭，每一次救援行動，都是與時間賽跑，和生命競速

今年夏季，四川、江西、甘肅、陝西等多地出現強降雨過程，全國平均降水量達318毫米，較常年偏多3％，西北中部東部、西南北部、華北西部、東北中北部等地偏多4至7成……

到7月18日，27個省區市遭受洪澇災害，造成2053萬人、1759千公頃農作物受災，因災死亡54人、失蹤8人，倒塌房屋2.3萬間，直接經濟損失約516億元……

汛情嚴峻，第一時間引起黨中央高度重視。

7月19日，習近平總書記作出重要指示強調，當前，正值洪澇、颱風等自然災害多發季節，相關地區黨委和政府要牢固樹立以人民為中心的思想，全力組織開展搶險救災工作，最大限度減少人員傷亡，妥善安排好受災群眾生活，最大程度降低災害損失。

應急管理部啟動5次國家Ⅳ級救災應急回應，財政部緊急下撥中央財政自然災害生活補助資金，調撥8000頂帳篷、8000張折疊床、5萬床衣被等中央救災物資，並派出多個工作組趕赴災區指導支援搶險救災工作。

2017年8月8日，四川阿壩州九寨溝縣發生7.0級地震，習近平總書記高度重視，立即作出重要指示，要求抓緊瞭解核實九寨溝7.0級地震災情，迅速組織力量救災，全力以赴搶救傷患，疏散安置好遊客和受災群眾，最大限度減少人員傷亡。24小時後，6萬餘人完成大轉移……

每一次「中國速度」救援的背後，都彰顯出以人民為中心的執政理念。

2015年8月12日，天津濱海新區發生爆炸，來自46個消防中隊的1000餘名消防官兵24小時持續救援，成為災難中的「最美逆行者」；

2016年9月15日，超強颱風「莫蘭蒂」登陸福建，泉州支隊300餘名武警官兵挺進偏僻山村，「絕不遺漏一個百姓」；

2018年10月24日，超強颱風「玉兔」橫掃塞班，1200餘名中國遊客分批被大陸3家航空公司派出的航班接回，在最艱難的時刻，感受到了來自祖國的溫暖……

中國精神——面對一次次自然災害，中國人民萬眾一心、守望相助，在迎難而上中砥礪前行

震級里氏7級，震源深度13公里，震中烈度9.0度——2013年4月20日，四川雅安發生強烈地震。

不到半天時間，香港中聯辦已經收到了第一筆向雅安地震災區的捐款，金額200萬港元。

新疆、寧夏、上海等14個省份陸續向災區提供了資金或物資援助；重慶、廣東、貴州、北京等多地組織救援隊伍馳援災區；國家電網、中國移動、中鐵二局等多家央企派出專業隊伍疾馳協助；中國地震局迅速組織專家進行會商；民政部連同八個部門的工作組趕赴災區；來自全國各地的解放軍和武警部隊火速挺進災區深處……

這一刻，全國的力量匯於一點。

雅安地震後，在黨和政府的高效組織下，無論是當地幹部群眾，還是外省救援隊伍，上下同心，團結協作，為當地震後發展振興提供源源不斷的動力。如今走進舊日災區，青石板路、黃牆紅瓦，處處舊貌換新顏。黎明新村，煙溪新村，一座座新村躍然而起，迎接美好未來。

今年6月1日，內蒙古自治區大興安嶺汗馬自然保護區突遇山火。在這片被稱為「大興安嶺最難撲救的火場」中，飛機成為唯一可以進入的利器。正在東北林區執行春季護林任務的中國飛龍通用航空有限公司接到命令後，迅速調派8個機組、50多名機務骨幹飛赴災區滅火救災。累計飛行300餘小時，運送撲火人員近2000人，通過外吊掛直接滅火灑水近100噸。

一方有難，八方支援。這是中華民族流淌在血液中的民族精神。殷憂啟聖，多難興邦。在一次次災難面前，正是敢於鬥爭、敢於勝利的中國共產黨，帶領中國人民艱苦奮鬥、自強不息，把中國特色社會主義制度集中力量辦大事的制度優勢充分發揮出來，讓歷經磨難的中華民族生生不息。改革開放以來，中國共產黨人不斷探索規律、發現規律，依靠科學、運用科學，抗震救災工作更加科學化、規範化，應對和處置災害的能力不斷提升。