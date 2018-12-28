獨家專訪Sameer Dnyaneshwar 著名印度魔術師和讀心術師 — 晶晶

我與好友到美國嘉年華郵輪上渡假，結識了魔術師 Sameer Dnyaneshwar，非常幸運地在船上的幾天𥚃，他會突然出現在我們所到的餐廳和圖書館，表演不同種類的魔術和讀心術，讓我們觀看。他的魔術出神入化，變幻莫測，他的讀心術可以讀出別人的想法。他的高超技藝令人佩服，至今，我們還在談論他的精湛表演。

Sameer Dnyaneshwar 出生印度，他是一個魔術師和讀心算師。他擅長於近距離魔術、街頭魔術、舞台掩眼法、超觀感表演、和讀心術。他的父親是著名的魔術師，在父親的薰陶下，他對魔術神醉心往，父親傳授他如何掌控掩眼法的特殊技巧。1992年，他七歲的時候，開始擔任父親的魔術助手，第一次與父親在孟買的Gadkari Rangaytan 表演二小時的魔術，從那時開始至今，他已有20多年的舞台經驗。他的才華和精彩的表演，令他在世界各地深受歡迎。

他有人力資源工商管理碩士學位，以及美國佛羅里達州NLP（神經語言程序設計）執業資格。他卻選擇成為一名魔術師和讀心術師。他曾經在阿聯酋的迪拜舉行的國際魔術比賽中獲得第一名，同時，他在舞台上以近距離魔術比賽獲第二名。從2010年開始，他在美國最受歡迎的嘉年華遊輪上工作表演超過數百場。除此之外，他在心靈閱讀和額外感官知覺（E.S.P）節目、各大公司和慈善機構等，作精彩的表演，各大電視台和報紙爭相報導他精彩的故事。

作為一名通靈藝人，他可以直接影響觀眾的大腦和思想，當他作示範表演時，他用肢體動作；語言來推斷一個人的想法，作出快速、理性的判斷，讀出觀眾的心，控制觀眾的思想。他笑言：他的通靈技巧，只是為了娛樂而已。他與父親經常參與在養老院和醫院慈善活動，他們感動了無數在絕望中求生的患者，重燃患者對生命的熱愛，讓他們從絕望中得到希望。

他說：「想吸引不同年齡層的觀眾，便要相信自己的意志力，這樣奇蹟便會出現。做你喜歡的事，喜歡你做的事，讓愛好成為你的事業。」這就是Sameer Dnyaneshwar鼓舞人心的座右銘。他創造無數不同凡響的表演，他輕鬆控制現場觀眾的思想和想法。隨著年齡的增長，他開始意識到感知思想和正能量是一份天賦，他將這份天賦獻給觀眾，將觀眾帶到想要的世界。

Sameer Dnyaneshwar是一位著名的主持人和教練，他幫助大企業和演藝人實現他們的夢想。 他培訓了許多來自跨國公司的管理層實現他們的目標。

有關Sameer Dnyaneshwar作品的更多信息，請訪問他的網站：

www.magiciansameer.com

www.twitter.com/sameerdnyaneshwar