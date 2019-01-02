「西雅圖化」捲席全美？生活成本過高成第六最昂貴城市

（編譯Zita）當我們擔心西雅圖將成為下一個舊金山，原來其他城市正在擔心成為下一個西雅圖。根據《紐約時報》上週發表的一篇文章，「西雅圖化」現時是一個詞語，形容高昂的住房成本和技術財富在極短的時間內徹底改變了該城市。



根據副雜誌的說法，即使在紐約市，一些人也很害怕計劃中的亞馬遜校園可能會變成「食用了類固醇的西雅圖」。



發現我們已經成為其他城市認為「最糟糕的情況」，這確實有點令人不安。 但這也是可以理解的，當你考慮的不僅僅是西雅圖的成本有多高，而且它的發生速度有多快。2013年，當人口普查數據顯示西雅圖突然成為全美增長最快的大城市時，似乎突然出現了問題。 當然，那只是一個開始。



亞馬遜僅在2010年鞏固了其在南湖聯盟的員工隊伍，兩年後，這些齒輪已經開始運轉，但大多數人都沒有注意到即將發生的變化浪潮。那時候不少人認為西雅圖是一個相當昂貴的居住地，那一年，生活成本指數得分西雅圖為115.2，這意味著這裡的生活成本比全國平均水平高15.2％（100指數的平均值）。



該分數在當年納入該指數的300多個城市中排名第35位，剛剛與波特蘭隊並列。 2012年生活成本高於西雅圖的一些城市：薩克拉門托，費城和安克雷奇，阿拉斯加。然而到今天，最新的生活成本指數發布，在2018年第3季度，西雅圖比全國平均水平高出53.6％。 在短短六年時間裡，我們的指數得分上升了約38個百分點。 沒有其他城市能匹配這個躍進。



根據該指數，西雅圖現成為美國居住的第六大最昂貴的地方，這是我們在去年年底首次達到的標誌。 儘管羅斯城也在前十名，其指數得分上升了13個百分點。



生活成本指數每季度由位於弗吉尼亞州阿靈頓的區域經濟競爭力中心（一個非營利性研究和政策組織）公佈。 自1968年以來，他們一直在進行城市間的成本比較，在當地收集六大類60多種商品和服務的價格數據：住房，醫療保健，運輸，公用事業，雜貨和服務。



在這些類別中，住房已經出現了最急劇的攀升。 2012年，西雅圖的住房成本比平均水平高約35％。現在已高出113％。



由於住房是大多數人的第一大成本，因此我們傾向於關注它。但西雅圖幾乎所有東西都比以前貴得多。在每個指數的六個類別中，西雅圖的得分都有所上升。我們以指數中包含的幾乎所有商品和服務的價格排名靠前。從食用油到汽車維修，從牙醫旅行到瑜伽課程，都要付出高價才能住在這裡。



2012年，我們實際上低於一個主要類別的全國平均水平：公用事業。在最新的數據中，我們比平均水平高出10％，與其他所有產品相比仍然是一個便宜貨。



在很多方面，西雅圖是一個令人驚嘆的成功故事，蓬勃發展，經濟活躍，吸引了來自全國各地和世界各地的數千人。當你想到那些陷入困境的偉大的美國城市，即失去人口和處理暴力犯罪的流行病時，西雅圖似乎令人羨慕。





但西雅圖也為其成功付出了沉重的代價。突然注入科技財富使西雅圖成為一個更加獨特的地方。它加劇了不平等現象，將人們趕出城市甚至無家可歸。快速增長對我們的基礎設施造成了負擔，關於在哪裡容納所有這些新人的爭論使這個城市分裂。

