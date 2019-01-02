伍德蘭動物園雙胞胎小熊貓 15小時大逃亡

小熊貓澤亞（Zeya）(Elaine Thompson/AP)



（編譯：Camille）上週四（27日），西雅圖伍德蘭動物園上演了一場持續15個小時小熊貓大追捕，兩隻離家出走的小熊貓最終被「捉拿歸案」。



根據動物園的新聞報導，上週三（26日）晚上雙胞胎小熊貓澤亞（Zeya）和艾拉（Ila）原本在一棵小樹的樹枝上，樹枝斷裂後跌落到了小熊貓展區外。晚上8:30左右，一名飼養員發現其中一只幼崽在展區附近的非公開展覽區域亂竄。



動物園女發言人法拉·保羅（Farrah Paul）27日下午通過電話說，飼養員試圖跟蹤這只小熊貓，並通過無線電尋求了幫助。



「我們非常慶倖，飼養員當時在場，並且敏銳地察覺到了事態，」保羅說。



澤亞爬到了靠近圍欄的一棵樹上，但在午夜時分被食物引誘下來。澤亞被捕捉時，艾拉仍然在逃，並在一棵高大的樹上過了夜。飼養員和保安人員在確保了她的安全之後，決定等她自己爬下來。接近中午時，飼養員使用她最喜歡的食物蘋果做誘餌將她引到了樹下。



動物園方表示，一名飼養員在試圖捕獲艾拉時受到了輕微的擦傷和咬傷。小熊貓正在接受檢查和評估，目前沒有受傷跡象或異常行為。動物園方表示，工作人員日常會經常檢查有高大樹木和長枝的展區，並會以此次事件為戒對未來類似情況進行預防。這對雙胞胎小熊貓於2018年6月19日出生，是動物園近30年來第一次有小熊貓成功出生。自11月底起向公眾開放參觀。

