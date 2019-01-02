擬自動相機開罰單 處理違規佔據公車道司機

（編譯：Camille）高峰時段站在丹尼路（Danny Way）和奧羅拉大道（Aurora Avenue）路口的公交站，你會看到一個熟悉的景象：四條公共汽車線路每天載著大約32,000名乘客途徑這個車站，並使用亮紅色的公交專用道。但是在高峰時段，這條公車道一直被汽車佔據和阻擋。

巴特利街（Battery Street）和第六大道交界，車群擁擠在十字路口，並堵塞公車的道路。汽車試圖避開奧羅拉大道堵塞的左側車道，進而堵塞了右側車輛，接近車站時，僅僅載有一個人的小汽車阻礙了載客九十人的公共汽車。

西雅圖交通局（SDOT）的一項研究發現，在第四大道和巴特利街的上游，8小時內有174輛汽車非法使用了公車道。

問題在於：西雅圖警方需要負責很多事務，公交專用車道的強制執行並不總是他們的優先事項。即使警方開始處理佔據公車道的違章者，由於路邊根本沒有足夠空間讓這些車停放，所以開罰單會更加堵塞公車道。

「由於上述挑戰，執法力度很低，」SDOT女發言人道恩·舍倫伯格（Dawn Schellenberg）表示。

這就是西雅圖市和金縣交通想要使用自動相機來強制執行公交專用道的原因。該市現在使用攝像機來監控闖紅燈和學區超速（這些攝像機在2017年發放了近106,000張門票），但需要州立法機構的新許可才能使用攝像機進行專用道相關執法。

金縣有大約40英里的地面公交專用車道，根據金縣交通的資訊，這些車道中10％到40％的車輛不是公共汽車，這些車輛是非法占道行駛的私家車。

在2017年的抽查中，地鐵方發現在東北太平洋大街（Northeast Pacific Street）上靠近蒙特萊克大橋（Montlake Bridge）的一條公交專用車道中，有多達90％的車輛是違規行駛的私家車的。通過添加更多的紅色指示和標誌，這個數字被減少到大約50％，但仍然有很多車輛在不應該的地方行駛，影響了每天運載輛超過21,000人的公共汽車線路。

交通公司服務開發總監比爾·布萊恩特（Bill Bryant）說：「雖然普通駕駛者的都比較遵守規則，但只要一輛車開始違章，公車道就會被完全堵塞。車道上的絕大多數人都乘坐公共汽車，但車道上的大量車輛不是公共汽車，而且這大部分車還違反了法律。」

9月，作為其預算提案的一部分，西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）宣佈，該市將推動立法機構允許攝像機執行違反公車道的行為和堵塞十字路口區域交通的行為。

這個法案在去年春天從眾議院運輸委員會傳出，但之後陷入停滯。該法案的主要倡議人眾議員喬·菲茨吉本（Joe Fitzgibbon）表示，他將在2019年再試一次。菲茨吉本的提案將允許在西雅圖最多三條公交線路上使用專用車道執法攝像機。對於第一次違規，司機會在郵件中收到警告。 第二次違規將罰款136美元。

由於公共汽車將於3月被趕出市區公交隧道，而西雅圖進入長達數年的「最大限制期」，菲茨吉本表示，目前迫切需要確保公車道正常通行。

菲茨吉本說：「當我聽到西雅圖西部地區的人們談到這個問題時，他們並不認為這是在針對小汽車。他們認為，人們不應該違法亂紀，累及他人。」

三藩市和紐約市已經使用攝像頭來實施公車道行駛限制，但他們以不同的方式進行執行。三藩市的每輛公共汽車前面都有攝像頭，可以捕獲停在公交專用車道上的汽車牌照。根據三藩市市交通局的數據，啟用攝像頭後，受影響的公交線路的延誤率下降了3％至15％。

紐約12條不同的Select Bus Service（SBS）線路啟用了攝像頭執法。該市認為SBS航線「取得了巨大的成功」，所有參與研究的路線的公車速度和乘客量均有所增加。但由於攝像機執法通常是在路線轉換為SBS後不久添加的，因此沒有足夠數據衡量這一增加是因為線路轉換升級為SBS，還是攝像執法模式帶來了影響。

紐約使用兩種類型的攝像頭執法。公共汽車上的攝像頭，主要用於停在公車道上的汽車，以及交叉路口的固定攝像頭，主要用於在公車道上行駛的汽車。

布萊恩特表示，在西雅圖，如果立法機構採取行動，計畫將在十字路口使用靜態攝像機來監控公車道。西雅圖的公交專用車道通常是「商務通道和公車道」（BAT車道），這意味著它們被保留用於公共汽車和在交叉路口或車道右轉彎的汽車。因此，攝像機必須能夠區分合法使用BAT車道進行右轉彎的車輛，以及違法行駛的車輛。

要做到這一點，攝像機將被放置在交叉路口，並將拍攝進入和退出BAT車道交叉口的汽車。 如果汽車直線駛離交叉路口，則意味著它沒有使用BAT車道用於其合法目的——向右轉。

布萊恩特說：「標準的BAT車道是允許普通車輛在該車道上進行行駛的，以便於汽車可以更容易地進出車道。但他們只有需要在十字路口右轉的情況下才能合法使用公車道。」