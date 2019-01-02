聯邦政府的變革重塑華州槍支購買背景調查

（編譯Zita）華盛頓選民和聯邦政府今年對該州的槍支購買背景調查系統進行了重大改變，防止未通過背景調查的人購買和攜帶槍支。面對這些變化，州立法者和至少一個執法小組正在討論如何適應 – 並可能重塑這個被稱為混亂和過於複雜的系統。



11月份選民通過了I-1639，這是一系列新的槍支限制措施。 I-1639為尋求購買半自動步槍的人提供了更廣泛的背景調查。從攻擊式AR-15到一些.22口徑運動步槍的購買者現在將得到當地執法機構進行的徹底檢查 – 類似於手槍買家目前受到的檢查。



雖然沒有人知道警察部門和縣治安官辦公室因這一舉措將要進行多少檢查，但在全州範圍內可能會達到數萬人。聯邦調查局的數據顯示，截至2018年11月30日，該機構在華盛頓州處理了127,655 項長槍背景檢查 ，其中包括半自動步槍，霰彈槍和螺栓行動步槍。



但是I-1639並不是唯一的改變。 上年，負責管理全國背景調查數據庫的聯邦調查局宣布，它將結束所謂的「禮節性檢查」允許華盛頓的隱藏攜帶執照持有人在購買手槍的那天帶回家。這些檢查讓許可證持有者在購買手槍時避免最長10天的等待期。立法者必須通過法例來解決這個問題，並且聯邦調查局將指導另一項變革。



FBI指令和I-1639的背景調查條款已於2018年7月生效。現時已經過一季，奧林匹亞的立法者將會在1月14日的立法會議討論該法例是否需要調整，而一些立法者質疑華盛頓的制度過於複雜。



多年來通過的法律拼湊，該系統涉及聯邦政府，250多個地方執法管轄區，多個華盛頓州機構和法院。雖然官員堅持認為該系統正在運作，但州檢察長辦公室在2016年的一份研究報告中稱其為「支離破碎」的系統，其中包括「複雜且不一致的流程」。



然而怎樣去執行又是另一回事—有些人更喜歡用於記錄保存和搜索的集中式系統，並可能由一個州機構控制。其他人認為，儘管系統很複雜，但當地法律官員最有能力確定某人是否有資格獲得槍支。



「我認為人們普遍認為這個系統很複雜，令人困惑，」班布里奇島的眾議員德魯漢森（Drew Hansen）說。「關於精簡它的正確方法尚未達成普遍共識。」





華盛頓警長和警察局長和警長執行主任史蒂夫斯特拉坎說，I-1639背景調查可能會給警察部門和治安官的辦公室帶來不適當的負擔。 他說，立法者可以在保持當地法律強化檢查的好處的同時精簡分散的製度，但必須平衡第二修正案的權利與公共安全。



華盛頓警協會執行董事史蒂夫斯特拉坎（Steve Strachan）指I-1639背景調查可能會對警察局和治安官辦公室造成不應有的負擔。他說，立法者可以在保持當地法律強化檢查的好處的同時精簡分散的製度，但必須平衡第二修正案的權利與公共安全。

與此同時，槍支權利擁護者擔心I-1639和中央集權系統最終會導致槍支登記，他們認為這是最終沒收槍支的途徑。 其他人則擔心，中央數據庫可能會盜竊或濫用槍支擁有者的敏感個人數據。 I-1639已經提起一項訴訟，試圖阻止新法律。



眾議員吉姆沃爾什（R-Aberdeen）已經為今月的立法會議提交了一對法案，以防止州政府創建追踪手槍轉移的中央數據庫或法律允許擁有槍支的所有者。



「即使沒有槍的人也應該關注這一點，」沃爾什說。「這是個人識別信息的問題，在許多情況下，這是您個人最寶貴的資產。」

