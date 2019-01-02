華州節儉社工 捐出千萬美元遺產給多間慈善機構

(Shashi Karan via AP)

華盛頓州西雅圖社工艾倫．奈曼（Alan Naiman）以節儉著稱，他生前最愛穿著Costco的牛仔褲、在雜貨店買他最喜歡亦便宜的T恤衫、用膠帶修補破鞋、和好友吃飯總選擇快餐店等。這位63歲的老人從未結婚，從未生過孩子，但他的朋友說奈曼非常喜歡小孩。 奈曼助養了幾個孩子並照顧有發育障礙的兄弟丹尼爾。華盛頓州兒童、青年和家庭部（Washington State Department of Children, Youth and Families ）發言人黛布拉·約翰遜（Debra Johnson）對美國有線電視新聞網說：「他是一位非常有價值的員工，他的工作非常可靠。」

奈曼曾在銀行工作，過去20年在州政府社會衛生服務部當社工，負責處理正常上班時間外的來電。年薪6萬多元的他，並有做著3份兼職。因節儉度日、懂得投資、外加繼承父母的遺產，讓他身後遺下1100萬元。他的好朋友卡蘭成為他的遺囑執行人，卡蘭透路奈曼考慮去更多的旅行或購買一個景色不錯的房子，但他的癌症打斷了這些計劃。卡蘭說，在他被診斷後，奈曼花了很多時間研究慈善事業。計畫好將絕大部分遺產捐給他接觸過的慈善機構，好救濟更多窮苦無依者。奈曼的遺產，有250萬元捐給「小兒中途護理中心」（Pediatric Interim Care Center），另有90萬元捐給樹屋(Treehouse) 寄養機構。該中心在其網站上向奈曼致敬，並表示他捐出足夠的錢來償還其建築物的抵押貸款。奈曼的遺產受益人和他生前友人在感動之餘，決定在這個月，1月奈曼去世週年紀念日頌揚他的善舉。

